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Объявлена российская цена на стодолларовый безрамочник Meizu M6T
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Объявлена российская цена на стодолларовый безрамочник Meizu M6T 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Китайская компания Meizu сообщила российские цены на анонсированный совсем недавно смартфон Meizu M6T. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной основной камерой.
В Китае Meizu M6T предлагается по цене 124 доллара США за 3+32 ГБ, 155 долларов за 4+32 ГБ и 171 доллар за 4+64 ГБ. В России рекомендованная цена на Meizu M6Т 16 ГБ составила 11 990 рублей, а M6Т 32 ГБ — 13 990 рублей. Новинка ожидается в продаже в России в июле, старт предзаказов будет дан в середине июня 2018 года. Цветовые варианты — черный, золотистый, красный и синий.
Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.
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