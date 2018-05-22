Куда поедете отдыхать? Делимся популярными местами для лета 2018 с ценами

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал покупки путевок россиянами на лето 2018 года и выяснил, какие направления пользуются наибольшей популярностью.

Тройка лидеров по сравнению с прошлым летом осталась неизменной. Возглавляет рейтинг Россия . Есть и неприятные новости: минимальная цена путевки на одного человека выросла на 7% — с 20312 рублей летом 2017 года до 21805 рублей (лето 2018 года).

А отдых в Турции стал обходиться на 15% дороже. По сравнению с прошлым годом самый дешевый тур подорожал на 4354 рубля и стоит 33699 рублей на человека. Замыкает тройку лидеров Греция . Цены на путевки снизились на 2%: с 37643 рублей летом 2017 года до 36887 рублей (лето 2018 года).

Кипр подкрался к тройке лидеров и занял четвертую позицию. В прошлом году у него было восьмое место. При этом цены на путевку по этому направлению выросли на 23% по сравнению с прошлым сезоном. Отдохнуть на Кипре стоит от 46700 рублей на человека.

В целом за минувший год цены выросли почти по всем направлениям из топ-10 туристических направлений. Исключением стали лишь Греция и Вьетнам , которые подешевели на 2% и 5% соответственно.

Топ-10 выглядит так:

Россия — цены поднялись на 7% с прошлого года. С 20312 до 21805

Турция — подорожала на 15%. С 29345 до 33699

Греция — снизила в цене 2%. С 37643 до 36887

Кипр — туры стали дороже на 23%. С 37934 до 46700

Тунис — прибавил в цене 11%. С 33617 до 37379

Абхазия — тоже подорожала на 16%. С 18887 до 21867

Испания — прибавила в цене 14%. С 44837 до 50906

Черногория — путевки стали дороже на 6%. С 35643 до 37740

Таиланд — туры прибавили в цене 10%. С 35408 до 39032

Вьетнам — подешевел на 5%. С 50488 до 48155

Самостоятельные путешественники, составляя планы на это лето, чаще всего выбирали Грузию Молдавию , Черногорию. Грузия, лидирующая в этом году, в 2017 году была лишь на шестом месте в списке самых популярных стран, в которые летали туристы. Испания, которая летом 2017 года занимала вторую строчку, в этом году провалилась на девятую позицию — возможно, сказалось подорожание билетов на 19%. Почти на треть подорожали билеты в Молдавию, но на популярности страны у туристов это не отразилось.

Топ-10 мест, куда россияне отправляются отдыхать самостоятельно:

Грузия — билеты туда-обратно подорожали на 3%. С 18006 до 18523

Молдавия — поездка подорожала на 27%. С 12629 до 16001

Черногория — стала дороже на 1%. С 22749 до 22934

Болгария — Цена билетов не изменилась — 23349

Казахстан — билеты подорожали на 18%. С 18192 до 21511

Азербайджан — прибавили в цене 11%. С 15407 до 17140

Киргизия — стали дороже на 10%. С 17140 до 18799

Германия — билеты подорожали на 27%. С 18865 до 23736

Италия — съездить туда-обратно стало дороже на 8%. С 23020 до 24872

Испания — билеты прибавили в цене 19%. С 25572 до 30520.