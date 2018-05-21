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Деятельность Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы в 2013-2018 годах. Досье
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Деятельность Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы в 2013-2018 годах. Досье 

ТАСС 1 час назад
ТАСС-ДОСЬЕ. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на состоявшихся 20 мая выборах главы государства. По данным Национального избирательного совета республики, он набрал более 5,8 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от небольшой оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,8 млн Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об итогах его деятельности в течение первого президентского срока в 2013-2018 годах.
Приход к власти
С 5 марта 2013 года, после смерти возглавлявшего страну 14 лет Уго Чавеса, Николас Мадуро исполнял обязанности президента (до 19 апреля 2013 годах), а также руководителя правительства и верховного главнокомандующего национальными вооруженными силами (согласно ст. 233 конституции). В апреле 2013 года он одержал победу на внеочередных президентских выборах и вступил в должность главы государства. Мадуро продолжил политику своего предшественника, направленную на усиление роли государства в экономике и увеличение социальной поддержки населения. Вскоре после его прихода к власти в стране начался экономический и политический кризис.
Экономический кризис
Поскольку более 90% валютных доходов бюджета Венесуэлы приносит экспорт нефти, то после падения цен на нее, начавшегося в августе 2014 года, страна столкнулась с острым экономическим кризисом. Если в 2013 года, по данным Международного валютного фонда, ВВП вырос на 1,3%, то в 2014 году он сократился на 3,9%. В 2017 году ВВП упал на 12%. Инфляция, которую не удавалось победить еще при Чавесе (в 2013 году — 43,5%), увеличилась в несколько раз. В 2017 году национальная валюта — боливар — обесценилась на 652,7% (гиперинфляция). Все это сказалось на благосостоянии населения. В настоящее время страна испытывает острый дефицит продуктов питания (молоко, яйца, мука), гигиенических товаров (мыло и туалетная бумага) и медикаментов. Доходы граждан упали, а уровень безработицы вновь превысил 20%. Резко вырос уровень преступности. Предпринимаемые правительством меры не принесли результатов.
Исследования, проведенные совместно тремя крупными венесуэльскими университетами (Католический университет им. Андреса Бельо, Университет им. Симона Боливара и Центральный университет), показывают, что в 2014-2016 годах уровень бедности увеличился с 48,4% до 82% (население страны составляет более 31,5 млн). За тот же период с 27% до 52% возросло количество граждан, проживающих в условиях крайней бедности. Безработица, которая в 2014 году составляла 7,5%, в 2017 году достигла 9%. В стране наблюдается дефицит многих товаров первой необходимости, для приобретения которых жителям приходится выстаивать длинные очереди.
Ситуацию осложняют экономические санкции. В августе 2017 года США ввели запрет на торговые операции с акциями и долговыми ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании PDVSA (Petroleos de Venezuela). Эксперты не исключают, что американские власти могут ужесточить санкции — вплоть до полного отказа от импорта венесуэльской нефти (в 2017 году США ежедневно закупали около 600 тыс. баррелей венесуэльской нефти, что составляло 31% от общего объема экспорта этого сырья из страны).
Сам Николас Мадуро объясняет тяжелое состояние национальной экономики «экономической войной», которую ведут против его правительства как оппозиция, так и враждебные страны, в первую очередь США.
Меры по выходу из кризиса
В 2017 году правительство Мадуро приступило к созданию собственной национальной криптовалюты Petro (введена правительством в 2018 году). Власти рассчитывают, что она позволит успешно привлекать средства из-за рубежа, что крайне необходимо охваченной кризисом стране. В начале января 2018 года Мадуро объявил, что будет выпущено в общей сложности 100 млн единиц петро, из которых 82,4 млн будут доступны для инвесторов на первом этапе. Стоить один петро будет столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти (порядка $60 в настоящее время). От других криптовалют петро отличает то, что ее будет обеспечивать реальный актив. По распоряжению Мадуро, для этой цели отвели 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Петро поступила в продажу 20 февраля 2018 года.
22 марта 2018 года Мадуро объявил о проведении деноминации национальной валюты в надежде таким образом укрепить экономику страны. Цены на продукты в Венесуэле начиная с 1 мая указываются в новой национальной валюте под названием «суверенный боливар» (BsS), которая в тысячу раз дороже старого боливара. Декретом президента с 4 июня старый боливар будет полностью исключен из обращения.
В своей предвыборной программе в 2018 году Мадуро обещал укрепить национальную валюту, расширить использование криптовалюты, продолжить реализацию программы по строительству доступного жилья, увеличить доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию.
Политический кризис
В феврале 2014 года в стране начались массовые антиправительственные протесты, которые продолжались в течение пяти месяцев. Во время беспорядков погибли 43 человека. Одним из главных требований протестующих стал уход с поста президента Николаса Мадуро, который, по их мнению, ответственен за установление в стране «диктатуры», ухудшение экономической ситуации, рост преступности и др.
В декабре 2015 года на выборах в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) победу одержали оппозиционные силы. В стране началось противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти. В августе 2016 года Верховный суд обвинил Национальную ассамблею в неуважении к законам и признал не имеющими силы все дальнейшие решения парламента. В апреле 2016 года оппозиция выступила с инициативой проведения референдума об отставке главы государства, однако из-за нарушений во время сбора необходимых подписей Национальный избирательный совет отверг это предложение. Это спровоцировало вторую волну массовых протестов, которая началась в апреле 2017 г. и продолжалась до августа. Жертвами противостояния властей и оппозиции стали более 120 человек.
В мае 2017 года Николас Мадуро подписал указ о созыве Конституционной ассамблеи, которая должна разработать новый текст конституции. Выборы состава ассамблеи прошли 30 июля 2017 года; оппозиция отказалась принимать в них участие. Новый орган принял на себя функции законодательной власти, фактически заменив Национальную ассамблею.
События в Венесуэле вызвали критику со стороны стран региона и США. США, Канада и Европейский союз ввели санкции против ряда членов КА и самого Николаса Мадуро.
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