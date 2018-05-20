Нефть и социализм: Россия защитит свои интересы в Венесуэле в обход влияниям США

Американцы решили не признать венесуэльские выборы

Напомним, что официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала проходящие в Венесуэле досрочные президентские выборы нелегитимными и выразила поддержку венесуэльцам, которые «имеют право на честное голосование».

Это свидетельствует о том, что Вашингтон может не признать результаты выборов в Венесуэле, если победу на них одержит действующий президент страны Николас Мадуро , после чего пойти на очередные внешнеполитические шаги. Вряд ли здесь возможен какой-то силовой вариант, но все-таки данное обстоятельство может стать причиной для новых санкций США.

Это важное обстоятельство, поскольку выборы в Венесуэле проходят на фоне острейшего экономического кризиса, когда экономика страны за 2014-17 года сократилась на 35 процентов, а национальная валюта находится в состоянии перманентной гиперинфляции.

Например, подконтрольный США МВФ прогнозирует, что в этом году экономика Венесуэлы, если все так продолжится дальше, упадет еще на 15 процентов, а венесуэльский боливар подвергнется суммарной девальвации в 13000 процентов в год.

Позиция США по Венесуэле не вызывает удивления

Все это заставляет нас пристально следить за ситуацией внутри этой страны, поскольку кроме тесного внешнеполитического сотрудничества с Венесуэлой, российские компании инвестировали туда миллиарды долларов.

«Чего-либо другого ожидать от США в отношении венесуэльских выборов было бы просто идеалистично. Американцы в последнее время противопоставили себя всему остальному миру, даже своим ближайшим союзникам, и что тут говорить о Венесуэле, которая еще во времена Уго Чавеса была записана в список жутчайших врагов», — констатирует Мартынов.

Поэтому, как считает эксперт, здесь нет ничего удивительного, поскольку в рамках ситуации Венесуэле необходимо видеть и вторую сторону медали, которая заключается в том, что текущая ситуация в стране стала следствием текущего экономического курса.

«Это усугубляет и то обстоятельство, что Венесуэла все свои провалы в экономике и политике списывает на внешний фактор, и это не дает правительству и президенту как-то более эффективно решать данные проблемы», — заключает Мартынов.

Ситуация в Венесуэле является очень сложной

По мнению Бориса Федоровича, корень проблем заключается в экономической модели, которая была избрана в Венесуэле еще при Чавесе, в рамках которой все развитие народного хозяйства привязано к экспорту нефти на мировой рынок.

Именно в этот сектор и пошла большая часть российский инвестиций.

«Венесуэльские политики делали ставку на нефть, которая до 2014 года была очень дорогой, потом она подешевела, и это стало причиной очень серьезного экономического кризиса в стране. Просто Венесуэла — это монокультурная страна, и падение цен на нефть качественно ударило по социальным и всем другим программам венесуэльского правительства», — резюмирует Мартынов.

Сейчас нефть растет, и это может снова добавить политического капитала правительству президента Мадуро, но вопрос заключается, что экономический кризис в стране достиг колоссальных масштабов, и пока непонятно, насколько сильно данная ситуация сказалась на народных настроениях. В любом случае, позиции боливарианцев в Венесуэле несколько просели.

«Кроме того, предыдущий президент Чавес обладал колоссальной харизмой, что позволяло ему сглаживать многие внутренние конфликты и даже перетягивать на свою сторону заклятых противников. В общем, он умел обходиться с оппозицией, и действующее политическое руководство Венесуэлы очень сильно ему в этом уступает», — констатирует Мартынов.

Нет никаких претензий к идеологии боливарианства, но практика ее претворения в жизнь вызывает вопросы.

Россия должна проводить гибкую политику в Латинской Америке

«Что касается отношений с Россией, то здесь проблема заключается в том, что мы в Венесуэле сложили все яйца в одну корзину. Из-за этого раньше исключительно поддерживали Чавеса, а сейчас — Мадуро. Каких-либо отношений с венесуэльской оппозицией у нас нет, и именно это обстоятельство вызывает определенные опасения», — заключает Мартынов.

Так-то, Россия вложила в экономику Венесуэлы миллиарды долларов, построила там заводы и производства — все наше участие в этой стране носит положительный характер, но все это было достигнуто благодаря сотрудничеству с боливарианцами.

«Данное обстоятельство может привести к проблемам в случае смены власти в Венесуэле. Не надо забывать, что в этой стране, да и вообще в Латинской Америке, нас продолжают отождествлять с социализмом, а Венесуэлу называть «кубой номер два», хотя мы давно не социалистическая страна, а уровень нашего участия в Венесуэле намного меньше, чем когда-то на острове свободы», — резюмирует Мартынов.

Венесуэла строит социализм XXI века, а в России ничего такого сегодня нет — как замечает эксперт, достаточно посмотреть на экономический блок нашего правительства, который имеет, в целом, либеральную ориентацию.

«Для нас должны быть главными наши национальной интересы в Латинской Америке, и поэтому мы должны вести умеренный диалог со всеми. Нам нужно быть разносторонними и развивать контакты, и иметь своих людей, в том числе, и среди венесуэльской оппозиции, ведь это сложная и очень далекая от нас страна», — констатирует Мартынов.

Таким образом, ситуация в Венесуэле является сложной, в том числе, и для России, но в случае правильной политики мы, наверняка, сможет защитить свои национальные интересы и инвестиции в этой стране, невзирая на любые заявления Госдепа США.