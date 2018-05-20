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Два канадца выиграли джекпот национальной лотереи в размере около $4 млн
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Два канадца выиграли джекпот национальной лотереи в размере около $4 млн 

ТАСС 20 мая 2018
ОТТАВА, 20 мая. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи «6 из 49» в размере 5 млн канадских долларов (около $4 млн) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.
"Выпавшие номера — 14, 15, 28, 34, 38 и 44. Бонус-число — 30", — уточнили организаторы. На данный момент известно, что в розыгрыше два победителя. Счастливые квитки были проданы в провинциях центральной Канады — Манитобе, Саскачеване и Альберте, но где именно, пока организаторы сказать не могут. Главный приз будет разделен между победителями пополам.
Традиционный «утешительный приз» розыгрыша в размере одного миллиона канадских долларов ($780 тыс.) достанется жителю провинции Онтарио. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн
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