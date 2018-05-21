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Опубликованы официальные снимки со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
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Опубликованы официальные снимки со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Кенсингтонский дворец обнародовал первые официальные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Снимки были сделаны в Виндзорском замке. Автором кадров стал один из самых авторитетных фотографов Алексей Любомирски.
Кроме самих молодоженов, на снимках запечатлены королева Елизавета II, принц Филипп, герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз, принц Джордж, принцесса Шарлотта и другие.
"Герцог и герцогиня очень рады, что смогли разделить свой день со всеми теми, кто приехал в Виндзор, и кто смотрел телевизионную трансляцию в Великобритании, в Содружестве наций и по всему миру", — отмечается также в заявлении Дворца.
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой в минувшую субботу. Церемония бракосочетания, на коротую пригласили около 600 человек, состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Принцу Гарри в день свадьбы был присвоен титул герцога Сассекского, что делает Меган Маркл ее королевским высочеством герцогиней Сассекской.
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