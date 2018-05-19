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Названы самые дешевые летние курорты 2018 года
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Названы самые дешевые летние курорты 2018 года 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Лидерами оказались курорты Азовского моря с бюджетом в 1230 долларов на двоих, Краснодарский край — 1424 доллара и Крым — 1474 доллара.
Среди зарубежных направлений наиболее популярны Абхазия, Азербайджан и Вьетнам. Перелет, досуг, еда и проживание в Абхазии обойдутся туристам в 1396 долларов за двоих.
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как стоимость перелета, проживания и трат на месте для 2-недельного отпуска двух взрослых. Специалисты ориентировались на средний уровень расходов с проживанием в съемной квартире или недорогой гостинице, походами в кафе и самостоятельным изучением достопримечательностей.
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