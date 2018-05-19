Названы самые дешевые летние курорты 2018 года

Лидерами оказались курорты Азовского моря с бюджетом в 1230 долларов на двоих, Краснодарский край — 1424 доллара и Крым — 1474 доллара.

Азербайджан и Среди зарубежных направлений наиболее популярны Абхазия Вьетнам . Перелет, досуг, еда и проживание в Абхазии обойдутся туристам в 1396 долларов за двоих.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как стоимость перелета, проживания и трат на месте для 2-недельного отпуска двух взрослых. Специалисты ориентировались на средний уровень расходов с проживанием в съемной квартире или недорогой гостинице, походами в кафе и самостоятельным изучением достопримечательностей.