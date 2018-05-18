Экономисты в Ереване предложили обложить «теневой» бизнес налогами

Теневой бизнес Армении необходимо легализовать и обложить налогами. Об этом заявили участники круглого стола в Ереване . По мнению экономистов, если правительство будет уделять этому внимание, то можно добиться значительного пополнения госбюджета. Эксперты отметили, что, несмотря на изменение внутриполитической ситуации, финансово-банковский сектор Армении действует стабильно.

«По неофициальным данным, теневой сектор в нашей экономике составляет 40% или около четырех миллиардов долларов. При проявлении политической воли нынешними властями можно в короткие сроки обложить «тень» налогами. И мы сможем ежегодно генерировать примерно 180 миллионов долларов в доходную часть бюджета», — заявил экономист Артак Манукян.

Также эксперты поддержали инициативу премьер-министра снизить процентные ставки по кредитам, в первую очередь — для фермеров.

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