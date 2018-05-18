Глава Росатома в 2017 году заработал почти 34 миллиона рублей

Из этой суммы непосредственно за работу на посту главы Росатома Лихачев получил 32,93 миллиона рублей. Доходы Лихачева за 2016 год составляли 14,2 миллиона рублей. Лихачев возглавил Росатом 5 октября 2016 года. До этого он работал первым заместителем министра экономического развития РФ

Доходы первого заместителя генерального директора — директора дирекции по ядерному оружейному комплексу Росатома Ивана Каменских в 2017 году составили 102,8 миллиона рублей (из них 77,3 миллиона рублей он заработал в Росатоме). В 2016 году доходы Каменских составили 76,5 миллиона рублей (из которых 44,7 было получено за работу в госкорпорации).

"Это не случайно, поскольку известно, что в этом году прошли успешные испытания целого ряда новых видов вооружения, в разработке которого принимали специалисты ядерного оружейного комплекса. Об этом говорил в своем президентском послании и Владимир Путин . Считаю, что государство должно достойно оценивать этот труд наших уникальных специалистов-ядерщиков, и практика премирования за достижения в области укрепления обороноспособности страны, развития технологий, обеспечивающих функционирование «ядерного щита» страны должна приветствоваться", — заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко

Первый замгендиректора — директор блока по развитию и по международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров задекларировал доходы за 2017 год в размере 97,68 миллиона рублей (по основному месту работы — 45,79 миллиона рублей). В 2016 году доходы Комарова составляли 101 миллион рублей, из них 50 миллионов рублей было заработано в Росатоме.