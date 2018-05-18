Годовой доход гендиректора «Росатома» вырос в 2,3 раза

В прошлом году гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заработал 33,6 млн руб., из них 32,9 млн руб. он заработал по основному месту работы. Это указано в декларации, опубликованной на сайте госкорпорации. Где он заработал 700 000 — не уточняется.

Годом ранее Лихачев получил в 2,3 раза меньше — 14,3 млн руб., из них по основному месту работы — 5,3 млн руб., госкорпорацию он возглавил только 5 октября 2016 г.

Собственность Лихачева никак не поменялась за год. Он владеет по-прежнему квартирой площадью 154,8 кв. м и двумя автомобилями: Chevrolet Blazer и Volvo XC90.

Доход жены Лихачева вырос на 300 000 руб. до 1,6 млн руб. У нее в собственности две квартиры — 40,6 кв. м и 154,4 кв. м. За год она продала автомобиль Land Rover Freelander, но у нее остался Volvo XC60.