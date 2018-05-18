SKODA SUPERB — пройти мимо невозможно!

SKODA SUPERB создан, чтобы обращать на себя внимание окружающих. Пройти мимо этой элегантной модели с внушительными объемами и пропорциями невозможно. Даже беглый обзор лифтбека позволяет отметить отточенные грани кузова, хрустальный блеск новых биксеноновых фар, спортивный силуэт, мощные колесные арки. Пройти мимо невозможно!

И не стоит! Только до конца мая ваша выгода на покупку SKODA SUPERB в Атлант-М Тушино составит до 225 000 рублей. *

Ещё сомневаетесь?

Тогда вот ещё 6 причин стать владельцем SKODA SUPERB:

Премиальные технологии, невероятный комфорт и вместительность. Специальная версия с 4х4 и Sportline. Возможность приобретения кузова Limo или кузова Combi. Выгодный кредит: ежемесячный платеж 16 500 рублей**. Специальные условия по страхованию КАСКО до 4%***. Индивидуальное предложение от официального дилера.

Но на этом наше предложение ещё не закончилось!

Воспользовавшись кредитной программой «SIMPLY CLEVER», вы можете позволить себе новую SKODA SUPERB каждые три года!

Убедитесь сами: вы вносите первоначальный платеж, банк выдает кредит на оставшуюся стоимость автомобиля, вы погашаете часть кредита ежемесячными равными платежами, которые существенно ниже по сравнению с классическим кредитом. По истечении срока кредита вы можете погасить остаточный платеж и оставить автомобиль в собственности или продать автомобиль нашему дилерскому центру, а вырученные средства использовать как первоначальный взнос на новый.

Если же вы планируете сдать свой автомобиль в Trade-in, то дилерский центр Атлант-М Тушино предлагает вам воспользоваться программой SKODA Fast START 2018 и получить дополнительную выгоду при покупке SKODA SUPERB.

Подробности акции уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 780-9-780 Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru * Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB. Срок предложения с 1 по 31 мая 2018 г. Количество автомобилей ограничено.

** Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 15 500 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») «ŠKODA OCTAVIA, YETI, SUPERB с остаточным платежом» на покупку нового автомобиля ŠKODA Superb с расчетной розничной ценой 1 357 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 433 050 рублей (31,91% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 542 800 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 7,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования Банка в рамках продукта «ŠKODA Simply Clever»: валюта кредита — рубли РФ ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,2 млн рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.01.2018 г. по 31.05.2018 г. Условия предоставления кредита действительны на 01.05.2018г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.www.vwbank.ru.

*** Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для автомобилей SKODA SUPERB. Предложение действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет, без оснащения ТС системой дистанционного или автоматического запуска двигателя. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах» . Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.05.2018 по 31.05.2018 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8 495 956 55 55, на сайте www.ingos.ru и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах», лицензия ФССН С №092877.

Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», в т.ч. размещенных на сайте страховщика www.ingos.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

**** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» для приобретения нового автомобиля марки ŠKODA при предоставлении полного пакета документов: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей; первоначальный взнос от 15%. Процентная ставка составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 13,7% годовых Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля.

** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 8 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,5 млн рублей при предоставлении двух документов; первоначальный взнос от 15%. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 12 до 60 месяцев — 13,7% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроке от 12 до 60 месяцев — 14,5% годовых. Применительно ко всем продуктам Банка: обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны на 01.05.2018 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru ***** В программе участвуют все автомобили ŠKODA OCTAVIA, RAPID, YETI российского производства 2017 и 2018г., OCTAVIA, SUPERB и KODIAQ иностранного производства 2017 и 2018 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев для программы Trade-in и не менее 12 месяцев для программы утилизация. Срок действия акции — с 01.05.2018 по 31.05.2018 года. Количество автомобилей ограничено.

****** Акция распространяется на автомобили RAPID, OCTAVIA, YETI, SUPERB и KODIAQ, переданные клиентам в период действия акции;размер поддержки 50 000 руб. для автомобилей RAPID 2017 года выпуска, OCTAVIA 2017 года выпуска, SUPERB 2017 года выпуска, YETI (2x4) 2017 и 2018 года выпуска, Kodiaq 2018 года выпуска предоставляется в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки;размер поддержки 60 000 руб. для автомобилей RAPID 2017 года выпуска, OCTAVIA 2017 года выпуска, SUPERB 2017 и 2017/2018 года выпуска, YETI (2x4) 2017 и 2018 года выпуска, Kodiaq 2018 предоставляется в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки.