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С июля в Калининградской области повышается минимальная заработная плата
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С июля в Калининградской области повышается минимальная заработная плата 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
С июля минимальная заработная плата в Калининградской области достигнет уровня в 11,5 тысяч рублей. Планируется, что к 1 января 2019 года ее размер составит 12 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
Увеличение оплаты труда коснется порядка 70 тысяч работающих во всех отраслях экономики региона.
Тем работодателям, кто не повысит зарплаты, грозит штраф: для юридических лиц — 30-50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 1-5 тысяч рублей, должностных лиц — 3-5 тысяч рублей, при повторном нарушении — дисквалификация от 1 до 3 лет.
Напомним, что в 2017 году минимальная зарплата была увеличена на 10%. Это произошло в два этапа: с 1 июля 2017 года — до 10,5 тысячи рублей в месяц, с 1 января 2018 года — до 11 тысяч рублей в месяц. Предыдущее повышение минимальной заработной платы в регионе произошло в 2015 году — до уровня 10 тысяч рублей.
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