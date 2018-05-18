С июля в Калининградской области повышается минимальная заработная плата

С июля минимальная заработная плата в Калининградской области достигнет уровня в 11,5 тысяч рублей. Планируется, что к 1 января 2019 года ее размер составит 12 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.

Увеличение оплаты труда коснется порядка 70 тысяч работающих во всех отраслях экономики региона.

Тем работодателям, кто не повысит зарплаты, грозит штраф: для юридических лиц — 30-50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — 1-5 тысяч рублей, должностных лиц — 3-5 тысяч рублей, при повторном нарушении — дисквалификация от 1 до 3 лет.

Напомним, что в 2017 году минимальная зарплата была увеличена на 10%. Это произошло в два этапа: с 1 июля 2017 года — до 10,5 тысячи рублей в месяц, с 1 января 2018 года — до 11 тысяч рублей в месяц. Предыдущее повышение минимальной заработной платы в регионе произошло в 2015 году — до уровня 10 тысяч рублей.