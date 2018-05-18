В Оренбургской области конфисковали более 8 тыс. пар обуви

Оренбургской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли около 8,2 тыс. пар обуви на общую сумму в 280 тыс. руб. Это произошло после того, как по итогам проверки выяснилось, что товар был непригоден по качеству, сообщает «56 медиа» со ссылкой на ведомство.

«По результатам проверок составили 47 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму 135 тыс. руб., конфисковано товаров на сумму 279,2 тыс. руб.», — следует из сообщения.

Всего было проверено 33,3 тыс. единиц товара. В целом по итогам I квартала сотрудники Роспотребнадзора провели в Оренбургской области 35 проверок.