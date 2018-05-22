Цена барреля нефти WTI превысила 72 доллара

Цена барреля нефти сорта WTI на нью-йоркской бирже впервые с ноября 2014 года превысила 72 доллара, достигнув к закрытию сессии 72,41 доллара за баррель. Нефть сорта Brent на европейской торговой площадке ICE выросла до 79,22 долларов за баррель.

Так, экономические санкции против Ирана, в случае их введения, по мнению аналитиков издания, могут затронут от 400 тыс. до 1 млн баррелей иранской нефти при общем уровне добычи в Иране в 2,4 млн баррелей в сутки.

Тем временем в Венесуэле, по данным Международного энергетического агентства, объем добычи нефти в апреле сократился на 50 тыс. баррелей в сутки, просев до 1,42 млн баррелей в сутки.

Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent превысила 79 долларов, а WTI подорожала до 71,82 доллара за баррель.