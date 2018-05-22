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Цена барреля нефти WTI превысила 72 доллара
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Цена барреля нефти WTI превысила 72 доллара 

Деловая газета «Взгляд» 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Цена барреля нефти сорта WTI на нью-йоркской бирже впервые с ноября 2014 года превысила 72 доллара, достигнув к закрытию сессии 72,41 доллара за баррель. Нефть сорта Brent на европейской торговой площадке ICE выросла до 79,22 долларов за баррель.
The Wall Street Journal отмечает, что рост цен на нефть отражает обеспокоенность участников рынка возможностью введения американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана, передает ТАСС.
Так, экономические санкции против Ирана, в случае их введения, по мнению аналитиков издания, могут затронут от 400 тыс. до 1 млн баррелей иранской нефти при общем уровне добычи в Иране в 2,4 млн баррелей в сутки.
Тем временем в Венесуэле, по данным Международного энергетического агентства, объем добычи нефти в апреле сократился на 50 тыс. баррелей в сутки, просев до 1,42 млн баррелей в сутки.
Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent превысила 79 долларов, а WTI подорожала до 71,82 доллара за баррель.
Ранее гендиректор французской корпорации Total Патрик Пуянне предсказал цен на нефть до 100 долларов за баррель. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о появившихся признаках конца эпохи дешевой нефти.
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