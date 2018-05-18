Рубль отреагировал на перестановки в правительстве

При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,35% до 2331,53 пункта, а РТС подрос на 0,03%, до 1181,93 пункта.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу провели встречу, на которой обсуждались предложения по кадровому составу нового правительства.