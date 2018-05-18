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Рубль отреагировал на перестановки в правительстве
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Рубль отреагировал на перестановки в правительстве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рубль в ходе торгов на Московской бирже укрепился к доллару на 0,13%, до 62,1 рубля, и евро — на 0,19%, до 73,17 рубля после объявления предложений главы кабинета министров Дмитрия Медведева по новому составу правительства РФ, свидетельствуют данные торгов.
При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,35% до 2331,53 пункта, а РТС подрос на 0,03%, до 1181,93 пункта.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу провели встречу, на которой обсуждались предложения по кадровому составу нового правительства.
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