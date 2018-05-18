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Новая средняя величина прожиточного минимума в области — 9 672 рублей
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Новая средняя величина прожиточного минимума в области — 9 672 рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
В расчете на душу населения его размер составил 9 672 руб., для трудоспособных граждан — 10 607 руб., для пенсионеров — 7 642 руб., для детей — 9 640 рублей.
Величина прожиточного минимума используется для назначения мер социальной поддержки малообеспеченных граждан. Однако тольяттинцам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обращаться в органы соцобеспечения нет необходимости. Перерасчет размера получаемой субсидии традиционно произведут в автоматическом режиме, без дополнительного предоставления документов.
Новая величина прожиточного минимума будет применяться с 20 мая.
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