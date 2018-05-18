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Банк «Глобэкс» повысил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Глобэкс» повысил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 59 минут назад
Банк «Глобэкс» поднял ставки по рублевым депозитам.
Вклады «Максимальный» (от 100 тыс. рублей) и «Максимальный онлайн» (от 10 тыс. рублей) теперь можно оформить под 6,8—7,5% годовых (ранее — под 5,8—7,2%). Сроки — от трех месяцев до двух лет. Пополнение счета не предусмотрено. Выплата процентов производится в конце срока.
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«Оптимальный» (от 30 тыс. рублей) размещается под 6—6,5%, а «Оптимальный онлайн» (от 10 тыс. рублей) — под 5,95—6,65% годовых (прежние ставки — 5,15—6,1%). Сроки — три, шесть месяцев и один год. Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться.
«Универсальный» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 5,05—5,85%, а «Универсальный онлайн» (от 10 тыс. рублей) — под 5—5,95% (ранее — под 4,1—5,5% годовых). Сроки — шесть месяцев, один и два года. Вклад пополняемый. Допускается частичное снятие средств. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
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