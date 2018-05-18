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Эксперты рассказали об изменении цен на вторичное жилье в Подмосковье за год
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Эксперты рассказали об изменении цен на вторичное жилье в Подмосковье за год 

Ведомости 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В отличие от вторичного рынка Москвы, где цены на жилье медленно, но верно, сползают вниз, вторичные квартиры в Московское области демонстрируют ценовую стабильность. За год (с апреля 2017 г. по апрель 2018 г.) средняя удельная цена предложения на готовое жилье в Подмосковье практически не изменилась и колеблется в пределах погрешности — 80 100 — 81 100 руб. за кв. м., подсчитали эксперты компании «Миэль».
Текущий уровень средней удельной цены предложения в целом по области соответствует уровню цены весны 2012 г., однако он выше «ценового дна» после кризиса 2008 г., подчеркивают эксперты.
Однако в компании уточняют, что внутри поясов удаленности от Москвы динамика цены более заметна, поскольку на нее сильнее оказывает влияние изменение структуры предложения. Так, по сравнению с апрелем прошлого года на квартиры в ближнем Подмосковье цены снизились на 2,6% (до 92 542 руб. за кв. м), в среднем Подмосковье — на 4,3% (до 67 902 руб. за кв. м), а в дальнем — на 5,3% (до 50 465 руб. за кв. м).
При этом меньше всего за год подешевели квартиры в городах дальнего Подмосковья юго-восточного направления (минус 1,1%), а больше всего — в города дальнего пояса северного направления — снижение до 7,2%.
В апреле текущего года в Московской области в продаже находилось 51 800 квартир. В отличие от вторичного рынка Москвы, где отмечено существенное оживление спроса, на вторичном рынке Подмосковья в апреле количество зарегистрированных прав на жилые помещения, по данным Росреестра Московской области, было на 4% меньше, чем в апреле 2017 г.
Управляющий партнер «Ммиэль-Сеть офисов недвижимости» Татьяна Саксонцева рассказывает, что несмотря на меньшую стоимость по сравнению с квартирами на вторичном рынке Москвы, квартиры в области продаются дольше. В среднем период экспозиции проданных квартир в апреле составил 158 дней, что на 25 дней больше, чем по проданным квартирам в Москве. Размер дисконта также выше: в апреле он составил 7% против 6% в Москве.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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