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Названа средняя зарплата в Карелии
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Названа средняя зарплата в Карелии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Вести Карелии» со ссылкой на Карелстат, были выявлены отрасли, где заработная плана выше и ниже среднего показателя по республике.
Выше среднего зарплата в 9 отраслях — добыче полезных ископаемых (58 тысяч рублей), финансовая и страховая деятельность (56 тысяч рублей), государственное управление и обеспечение военное безопасности (50 тысяч рублей).
Ниже среднего достатка карелов получают работники 10 сфер деятельности — административной и сопутствующей дополнительной услуги (19 тысяч рублей), гостиницы и места общественного питания (20 тысяч рублей), деятельность с недвижимостью (21 тысяча рублей).
Средняя заработная плата по республике Карелия за первый квартал составила 36451 рубль.
Фото: pixabay.com
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