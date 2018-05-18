Названа средняя зарплата в Карелии

Как пишут « Вести Карелии » со ссылкой на Карелстат, были выявлены отрасли, где заработная плана выше и ниже среднего показателя по республике.

Выше среднего зарплата в 9 отраслях — добыче полезных ископаемых (58 тысяч рублей), финансовая и страховая деятельность (56 тысяч рублей), государственное управление и обеспечение военное безопасности (50 тысяч рублей).

Ниже среднего достатка карелов получают работники 10 сфер деятельности — административной и сопутствующей дополнительной услуги (19 тысяч рублей), гостиницы и места общественного питания (20 тысяч рублей), деятельность с недвижимостью (21 тысяча рублей).

Средняя заработная плата по республике Карелия за первый квартал составила 36451 рубль.

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