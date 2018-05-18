Ещё
Более 450 ульяновских семей претендуют на президентские выплаты за первенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пусть говорят" грозит закрытие
"Пусть говорят" грозит закрытие

Более 450 ульяновских семей претендуют на президентские выплаты за первенца 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ульяновской области с начала этого года 460 жителей подали заявление на получение ежемесячной выплаты за первого ребенка. Об этом «ФедералПресс» сообщили в правительстве региона.
Как стало известно информагентству, по состоянию на май пособия по федеральной программе получают 348 человек. Сумма выплаты составляет 9 тыс. 818 рублей.
12 января губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что регион получил из федерального центра для обеспечения социальной выплаты на первого ребенка более 140 млн рублей.
Напомним, с января 2018 года по инициативе президента России при рождении или усыновлении первого ребенка семьи имеют право на пособие. Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, где ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать 15 тыс. рублей на человека ежемесячно.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске утверждена новая тарифная сетка на питание детей в детсадах, в связи с чем плата за присмотр выросла на 12 рублей в день и составила 132 рубля (для льготных категорий выросла на 6 рублей и составила 66 рублей в день). Сумма родительской платы повышается ежегодно для компенсации роста цен на продукты.
Несколько лет назад организацию питания в дошкольных учреждениях Ульяновска отдали в руки аутсорсеров. Как отмечали эксперты, за прошедший период качество услуг питания в заведениях значительно улучшилось.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«ВСМПО-АВИСМА продолжит свое активное развитие» Проезд в общественном транспорте Тамбова подорожает с 1 июня Названа средняя зарплата в Карелии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии119
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту126
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»24
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост330
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских14
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение