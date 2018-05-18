Более 450 ульяновских семей претендуют на президентские выплаты за первенца

Ульяновской области с начала этого года 460 жителей подали заявление на получение ежемесячной выплаты за первого ребенка. Об этом «ФедералПресс» сообщили в правительстве региона.

Как стало известно информагентству, по состоянию на май пособия по федеральной программе получают 348 человек. Сумма выплаты составляет 9 тыс. 818 рублей.

12 января губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что регион получил из федерального центра для обеспечения социальной выплаты на первого ребенка более 140 млн рублей.

Напомним, с января 2018 года по инициативе президента России при рождении или усыновлении первого ребенка семьи имеют право на пособие. Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, где ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать 15 тыс. рублей на человека ежемесячно.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске утверждена новая тарифная сетка на питание детей в детсадах, в связи с чем плата за присмотр выросла на 12 рублей в день и составила 132 рубля (для льготных категорий выросла на 6 рублей и составила 66 рублей в день). Сумма родительской платы повышается ежегодно для компенсации роста цен на продукты.

Несколько лет назад организацию питания в дошкольных учреждениях Ульяновска отдали в руки аутсорсеров. Как отмечали эксперты, за прошедший период качество услуг питания в заведениях значительно улучшилось.