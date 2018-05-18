Греческая недвижимость восстает из руин

Европейский центральный банк 5 мая опубликовал результаты стресс-тестов четырех крупнейших банков Греции . Получается, что даже при самом неблагоприятном раскладе в следующем году их капитал сократится, но не станет ниже минимальных требований ЕЦБ. Такое успешное прохождение стресс-тестов аналитики проекта Tranio напрямую связывают с уже существующими и грядущими положительными переменами на рынке недвижимости Греции и прежде всего ее столицы — Афин.

О том, что все последние годы греческий рынок пытался выбраться из ямы, говорилось уже неоднократно. Например, по данным Банка Греции, недвижимость Афин в конце 2017 года стоила на 44% дешевле, чем в пиковом 2008-м. Впрочем, недавно падение цен прекратилось. По оценкам исследования Международного валютного фонда , отрицательный тренд сменился положительными, и сегодня Афины по росту цен на жилье занимают 13-е место в списке 42 крупнейших городов мира.

Одновременно растет и спрос. Статистика Банка Греции гласит, что уже в 2017-м сделок с афинской недвижимостью было на 18% больше, чем в 2016-м, за первые два месяца 2018-го — в полтора раза больше, чем ровно год назад. Спрос со стороны иностранцев подогревает возможность получить вид на жительство в рамках программы Golden Visa, а также серьезно заработать на сдаче жилья в аренду — по росту турпотока Афины признаны вторым городом в Европе.

Считается, что все это не приводило к ценовому буму только из-за недостатка финансирования и общего сложного положения дел в банковском секторе. Но как только покупатели получат доступ к кредитам, дома и квартиры в Афинах, да и вообще по всей стране, начнут стремительно дорожать, уверены аналитики Tranio, которые призывают инвесторов, нацеленных на Грецию, вкладываться в местный рынок именно сейчас. Или если не вкладываться, то хотя бы приглядеться.