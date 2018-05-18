В Высшей ипотечной лиге грядут серьезные изменения? 

Сумма ипотечных кредитов, выданных банками в I квартале этого года, согласно статистике Банка России, составила 582 млрд рублей. Это на 260 млрд больше, чем за I квартал 2017-го. А ипотечный прогноз на 2018-й выглядит фантастическим — почти 3,5 трлн. На фоне этого роста интересно сравнить данные проекта «Русипотека» — изменились ли за год рейтинговые позиции банков, входящих в так называемую Высшую ипотечную лигу.
Понятно, что позиции двух лидеров, Сбербанка и ВТБ, незыблемы. Сбербанк за год чуть упрочил свое положение: в I квартале этого года его рыночная доля доросла до почти 55,5%. Объединенный ВТБ, напротив, немного сдал позиции: теперь он занимает чуть менее 17% рынка. Но парный отрыв от конкурентов все равно огромен: всем, кроме этих двух банков, остается менее 30% рынка.
Год назад тройку лидеров замыкал «Райффайзен». Теперь же с седьмого на третье место поднялся Россельхозбанк. В целом, большинство участников топ-10 осталось прежними: Газпромбанк, «ДельтаКредит», «Абсолют», Банк Санкт-Петербург. Из прошлогодней «золотой» десятки вылетел только банк «Возрождение».
По оценкам «Русипотеки», до конца года в Высшей ипотечной лиге могут произойти два серьезных изменения. Во-первых, в лигу может войти Альфа-банк: за квартал он выдал 639 кредитов — это очень неплохой показатель. А во-вторых, аналитики получат официальную возможность объединить показатели двух сливающихся ипотечных бизнесов — ДОМ. РФ и банка «Российский капитал». Сейчас они суммарно занимают уже более 3% рынка и находятся где-то на пятом месте. Еще немного — и будет достигнута цель, заявленная в момент консолидации Агентства ипотечного жилищного кредитования и «Российского капитала», войти в лидирующую тройку ипотечных кредиторов — то есть, по сути, обыграть всех, кроме тех, кого обыграть невозможно.