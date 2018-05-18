Ещё
В Высшей ипотечной лиге грядут серьезные изменения?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Высшей ипотечной лиге грядут серьезные изменения? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Сумма ипотечных кредитов, выданных банками в I квартале этого года, согласно статистике Банка России, составила 582 млрд рублей. Это на 260 млрд больше, чем за I квартал 2017-го. А ипотечный прогноз на 2018-й выглядит фантастическим — почти 3,5 трлн. На фоне этого роста интересно сравнить данные проекта «Русипотека» — изменились ли за год рейтинговые позиции банков, входящих в так называемую Высшую ипотечную лигу.
Понятно, что позиции двух лидеров, Сбербанка и ВТБ, незыблемы. Сбербанк за год чуть упрочил свое положение: в I квартале этого года его рыночная доля доросла до почти 55,5%. Объединенный ВТБ, напротив, немного сдал позиции: теперь он занимает чуть менее 17% рынка. Но парный отрыв от конкурентов все равно огромен: всем, кроме этих двух банков, остается менее 30% рынка.
Год назад тройку лидеров замыкал «Райффайзен». Теперь же с седьмого на третье место поднялся Россельхозбанк. В целом, большинство участников топ-10 осталось прежними: Газпромбанк, «ДельтаКредит», «Абсолют», Банк Санкт-Петербург. Из прошлогодней «золотой» десятки вылетел только банк «Возрождение».
По оценкам «Русипотеки», до конца года в Высшей ипотечной лиге могут произойти два серьезных изменения. Во-первых, в лигу может войти Альфа-банк: за квартал он выдал 639 кредитов — это очень неплохой показатель. А во-вторых, аналитики получат официальную возможность объединить показатели двух сливающихся ипотечных бизнесов — ДОМ. РФ и банка «Российский капитал». Сейчас они суммарно занимают уже более 3% рынка и находятся где-то на пятом месте. Еще немного — и будет достигнута цель, заявленная в момент консолидации Агентства ипотечного жилищного кредитования и «Российского капитала», войти в лидирующую тройку ипотечных кредиторов — то есть, по сути, обыграть всех, кроме тех, кого обыграть невозможно.
BFM.RU: последние новости
Цена барреля нефти Brent превысила $78 Трейдеры запросили у кабмина РФ экстренных мер в «ручном» режиме на топливном рынке Инвесторов научат осторожности при помощи фейкового сайта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды218
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост141
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала190
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал12
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног9
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение