Венесуэла: страна победившего безналичного расчета

КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости . Венесуэльский аэропорт имени Симона Боливара, обслуживающий столицу страны Каракас, всегда в последние годы встречал пассажиров международных рейсов десятками людей, предлагающих поменять валюту прямо на прилете. Такая ситуация стала результатом жестких ограничений, действующих на оборот свободно конвертируемых валют.

Теперь все изменилось. Менял как таковых почти нет, а чтобы поменять доллары, нужно иметь доступ к местным карточкам с боливарами и менять деньги по безналичному расчету, потому что местные бумажные деньги стали в Венесуэле дефицитом.

"Это очень распространенная схема, при которой посредники зарабатывают свой процент, просто так пойти и поменять деньги практически невозможно", — рассказывает корреспонденту РИА Новости местный житель Хуан Карлос . Конечно, есть официальные обменные пункты, где за доллар предлагают 49 тысяч боливаров, но этот курс весьма далек от реального.

По словам Хуана, наличные расчеты сейчас почти сведены к минимуму. И это действительно так. Заплатить наличными боливарами можно за парковку, положить немного денег на счет мобильного телефона и оплатить бензин, который по-прежнему стоит ничтожную сумму в 6 боливаров за литр при курсе «черного» рынка в 745 тысяч боливаров за доллар. Показательно, что водитель такси, на котором ехал корреспондент РИА Новости, даже не смог точно назвать стоимости бензина — ее просто не замечают.

Но на этом дешевизна заканчивается. Стоимость килограмма куриного мяса достигает 4 миллионов боливаров, бутылка воды в аэропорту обходится в 160 тысяч боливаров, хлеб — в 300 тысяч боливаров. Если переводить это в доллары по курсу нелегального рынка, то сумма выходит не очень большая, но нужно учитывать, что минимальная зарплата в стране со всеми социальными выплатами составляет 2,55 миллиона боливаров. При этом средняя зарплата в Каракасе — порядка 50 миллионов боливаров (примерно 67 долларов), и цены постоянно растут.

Один из проживающих в Каракасе россиян рассказал корреспонденту РИА Новости, что в условиях гиперинфляции, охватившей страну, цены зачастую повышают не на уровень инфляции, а сразу «с запасом», поэтому иногда они даже выше цен в соседних странах.

Осенью 2015 года курс доллара составлял в Венесуэле на «черном» рынке порядка 800 боливаров. Сейчас он почти в одну тысячу раз выше. При этом долгое время самой крупной венесуэльской купюрой оставались 100 боливаров. Даже по тому курсу поменять 300 долларов означало получить сумку денег, теперь же при курсе в 745 тысяч это было бы неподъемным грузом в прямом смысле слова.

Правда, появились и новые купюры номиналом до 100 тысяч боливаров, однако в обороте их очень мало. Именно из-за этого образовался дефицит наличных денег. С 4 июня Венесуэлу ждет деноминация, когда с купюр уберут три ноля, а самой крупной купюрой станут 500 суверенных боливаров. Возможно, в связи с этим власти и не стали тратиться на выпуск достаточного количества наличных боливаров старого образца.

Стоит отметить, что если в 2012 и 2015 годах цены на ряд базовых продуктов поддерживались государством на приемлемом уровне, то сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Социальных цен почти не осталось, а государство своим малоимущих гражданам раз в месяц выдает коробки с продуктовыми наборами по весьма символической цене в 25 тысяч боливаров. Все остальное нужно покупать по рыночной цене, чаще всего за безналичный расчет.

Кстати, ситуация с отсутствием наличных денег привела к весьма неожиданному эффекту. Местные бандиты, которыми славятся фавелы Каракаса, стали меньше грабить, рассказал Хуан Карлос. «Денег у людей наличными все равно нет, вот и грабежи стали немного реже», — отметил он. С другой стороны, теперь грабят не с целью отнять деньги или телефон, но иногда даже ради одежды.

Отсутствие наличности ощущается даже на парковках у рынков. Если раньше парковщики, помогающие разместить машину, получали немного денег, теперь чаще всего с ними расплачиваются продуктами — парой яблок, бананов или другой сельхозпродукцией.

Попытки властей взять под контроль доллар, установив для него фиксированный курс, удачей назвать нельзя. Президент Николас Мадуро не признает курс «черного» рынка, а сайт Dolar Today, отслеживающий нелегальные котировки, заблокирован. Однако даже магазины системы Duty Free в аэропорту Каракаса работают по курсу, близкому к «черному» рынку, а именно по 731 тысяче боливаров. Во всех бедах экономики Мадуро винит экономическую мафию, действующую с территории Колумбии якобы под руководством США . Президент уже пообещал гражданам, что в случае своего переизбрания на выборах 20 мая обеспечит процветание всем и каждому.

Приближение выборов в Каракасе видно по развешанной рекламе (в основном того же Мадуро) и многотысячным митингам сторонников президента. Эксперты, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, склонны считать, что Мадуро действительно победит с большой долей вероятности. Правда, дело не только в самом Мадуро, а в разобщенности и слабости нынешней оппозиции. Крупнейшее объединение оппозиционных сил «Круглый стол демократического единства» отказалось участвовать в предстоящих выборах, а все-таки зарегистрировавшийся оппозиционер Энри Фалькон не пользуется большой поддержкой среди противников нынешней власти.

В районе Барута, известном своими оппозиционными настроениями, многие просто не пойдут голосовать, хотя в 2013 году на последних выборах президента у местных избирательных участков выстраивались огромные очереди. «Я впервые не буду голосовать, потому что просто не за кого», — призналась корреспонденту РИА Новости местная жительница и последовательная сторонница оппозиции Клаудия. Таких, как Клаудия, весьма большой процент среди противников Мадуро.