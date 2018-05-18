Тайны «черных» брокеров

Когда есть желание взять ипотечный кредит, а возможности не позволяют, многие готовы обратиться за помощью к специальным людям. Какие проблемы обещают решить ипотечные брокеры и можно ли им верить?

Как получить ипотечный кредит, если банки по каким-то причинам не готовы его одобрить? Например, у вас нет первоначального взноса, официального трудоустройства или плохая кредитная история. Как правило, в таких ситуациях рекомендуют обращаться к «особым» ипотечным брокерам.

Ипотечный брокер выступает посредником между банком и заемщиком, а также оказывает консультационные услуги по подбору самых выгодных условий кредитования, исходя из возможностей и пожеланий клиента. При этом некоторые брокеры обещают помощь не только в подборе кредита, но и в его одобрении, даже если их клиент не соответствует требованиям банка.

«Особые договоренности с топовыми банками»

ВТБ и Альфа-Банк. Из шести опрошенных нами брокерских компаний в двух пообещали помочь в получении кредита без первоначального взноса. Представитель одной компании подчеркнула, что ставки по кредиту и стоимость квартиры останутся неизменными. Она объяснила это тем, что у компании есть особые «договоренности» с рядом топовых банков, включая Сбербанк

«Мы соберем все необходимые документы и подадим их в банки, с которым сотрудничаем», — сообщила нам сотрудница кол-центра брокерской компании.

Представитель другой компании уверил, что получение кредита без первоначального взноса не составит проблемы.

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— У меня хорошая зарплата, но нет первоначального взноса. Можно ли как-то решить эту проблему и получить ипотеку? —обрисовала ситуацию обозреватель Банки.ру

— Да, это возможно.

Дальше последовали расспросы о величине дохода, желаемом размере кредита и прочих факторах.

«Вы приносите документы, мы подаем заявки на ипотеку, потом получаем подтверждение и выходим на сделку», — рассказал брокер. Он уточнил, что на расходы, связанные с подготовкой к сделке, потребуется около 100 тыс. рублей, а плата компании составит 5% от суммы кредита.

— А как банк согласится выдать ипотеку без первоначального взноса? В договоре будет завышена цена недвижимости?

— На это не каждый продавец пойдет. У нас есть свои договоренности с банками. По телефону это не стоит обсуждать.

— Ваши услуги я буду оплачивать из полученного ипотечного кредита?

— Эти деньги вряд ли получится использовать. С оплатой будем решать после того, как банк одобрит ипотеку, можно будет взять потребительский кредит.

В конце разговора брокер еще раз заверил меня, что проблема с первоначальным взносом решаема и нет никакого смысла жить в съемном жилье, когда можно приобрести собственное.

Как удалось понять из разговора, такая уверенность базируется на том, что банк можно убедить дать кредит на индивидуальных условиях, то есть без первоначального взноса.

Генеральный директор компании «Роял Финанс» Александр Тихончук отмечает, что покупка квартиры без первоначального взноса — это не миф, если речь идет о новостройках. Некоторые банки действительно предлагают такие программы. Иногда брокеры, обещая помочь с решением проблемы первоначального взноса, тоже предлагают именно такие программы.

Представитель одного из банков на условиях анонимности рассказал Банки.ру: бывает так, что брокеры действуют с помощью «связей» в той или иной кредитной организации. «Брокеры завышают стоимость объекта, чтобы получить сумму для оплаты 100% стоимости объекта. Некоторые банки идут на такие сделки, чтобы нарастить объемы выдач», — пояснил собеседник Банки.ру.

Отговаривали брать ипотеку

Мы также попытались уговорить брокеров помочь с оформлением ипотеки без справки с работы.

При обзвоне брокерских компаний одна из нас говорила: мне 20 лет, у меня кристально чистая кредитная история и есть первоначальный взнос в размере 500 тыс. рублей. Операторы уверяли, что 20 лет — это не проблема, хотя некоторые банки предпочитают давать кредиты начиная с 24 лет, а отсутствие кредитной истории гораздо лучше, чем наличие плохой. Но как только корреспондент Банки.ру под видом клиента сообщал, что у него нет справки 2-НДФЛ с работы, так как трудоустройство неофициальное, операторы либо начинали отговаривать брать ипотеку, либо отказывались предоставлять свои услуги.

Александр Тихончук обращает внимание на то, что на рынке ипотечных брокеров много мошенников, и советует не слушать обещаний помочь с ипотекой «во что бы то ни стало».

«Явный признак мошенников — предоплата за услуги брокера (около 20 тысяч рублей). Хороший брокер берет свою комиссию только по факту получения кредитных средств. Низкая комиссия за услуги является признаком низкой квалификации сотрудников компании. В штате проверенных брокеров состоят бывшие банковские сотрудники, которые хорошо разбираются в вопросах кредитования и особенностях различных банков. Другим негативным фактором является отсутствие у брокера офиса и сайта. Часто приходится слышать историю от клиентов о том, как такие брокеры пропадают после получения предоплаты за свои услуги. У «черных» брокеров нет ни сайта, ни офиса, поэтому они ищут клиентов через объявления в газетах, листовки на улице и холодные звонки», — рассказал он.

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Тихончук также не советует связываться с «черными» брокерами, которые нарушают закон, так как такое сотрудничество может закончиться проблемами с правоохранительными органами . «Часто нам звонят люди с просьбой „нарисовать“ документы. Получив у нас отказ, они с большой долей вероятности окажутся в руках мошенников, которые наобещают им „золотые горы“. При этом поддельные справки могут стать причиной появления пометки о том, что клиент предоставляет недостоверные данные, в базах служб безопасности. Бывали случаи, когда, заметив поддельные документы, сотрудники банка вызывали полицию», — объяснил эксперт. «Черные» брокеры также обещают исправить плохую кредитную историю. Клиентам выдают на руки распечатку отчета с чистой историей, по факту же ничего не меняется.

«Необходимо также знать, что некоторые брокеры могут быть скрытыми агентами конкретных кредитных организаций и будут максимально настойчиво предлагать условия той организации, где получат наибольшую комиссию за новых приведенных клиентов», — указывает ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Белый» брокер поможет разобраться, почему отказывают банки

Чем же на самом деле может быть полезен добросовестный брокер? Ипотечный брокер может качественно разъяснить все детали по размерам займа — фактическим и скрытым, срокам и основным условиям займа. Он имеет необходимые навыки подготовки документации и сможет подобрать наиболее выгодные программы кредитования. Также «белый» брокер поможет разобраться, почему отказывают банки. Причинами отказов могут быть: кредитная история, негативная информация о клиенте или работодателе от службы безопасности, избыточная кредитная нагрузка, ошибки в оформлении документации, а также результат телефонного разговора с сотрудником банка. У каждого банка свой подход к оценке заемщиков, о котором никогда не говорится в рекламе банков. Задача брокера состоит в подборе банка, который подходит для конкретного клиента и который сможет оценить сильные стороны клиента.

Услуги ипотечных брокеров наиболее востребованы в комплексе с риелторскими услугами, говорит начальник управления по работе с партнерами Абсолют Банка Анастасия Федькова.

По сути, клиент получает более широкий комплекс услуг, связанный с приобретением недвижимости. Доверие к экспертам этого рынка, высокая конкуренция среди них и желание клиента сэкономить время делают услуги ипотечных брокеров востребованными. Мы сотрудничаем со всеми профессиональными участниками рынка, которые прошли аккредитацию в нашем банке и зарекомендовали себя как добросовестные партнеры. В любом случае документы и заявленные по клиенту параметры, которые мы получаем от партнеров по каждому клиенту, проходят процедуру андеррайтинга. Партнеры знают об этом и, как правило, честны с банком», — рассказывает Федькова.

«Брокер хорошо знает рынок, отслеживает динамику цен и ставок, отдельных условий кредитования и специальных программ по партнерским проектам банков и застройщиков. Это позволяет выбрать оптимальный проект, отвечающий пожеланиям покупателя, а также значительно сэкономить время и деньги за счет правильной подготовки и оформления документов и подбора параметров ипотечного кредитного договора», — поясняет заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин

«Если получить кредит клиенту в банке сейчас нереально, то хороший брокер честно скажет об этом и предложит альтернативные варианты. Например, имея открытую просрочку по одному кредиту, невозможно взять другой потребительский кредит в банке. Альтернативой является привлечение залога в качестве обеспечения или родственника в качестве заемщика. Есть еще вариант: воспользоваться займом от микрофинансовой компании, но этот вариант я не рекомендую из-за высоких процентов и негативного отношения банков к таким займам», — заключает генеральный директор «Роял Финанс» Александр Тихончук.