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20 полезных товаров, которые лучше купить на AliExpress
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20 полезных товаров, которые лучше купить на AliExpress 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
20 полезных товаров, которые лучше купить на AliExpressНекоторые штуки, которыми мы пользуемся каждый день, выгоднее заказать в Китае, чем купить в ближайшем магазине. Выбор больше, цены приятней и кэшбэк есть.
Вот очередная подборка для вечернего шопинга.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Набор линз для iPhone
Прищепка и пять линз для получения крутых снимков на камеру смартфона.
Цена: 555 руб., купить с кэшбеком
2. Комплект громкой связи
Поможет отвечать на телефонные звонки за рулем.
Цена: 704 руб., купить с кэшбеком
3. Компактный увлажнитель
Наладит микроклимат на рабочем месте.
Цена: 514 руб., купить с кэшбеком
4. Конденсаторный микрофон
Пригодится для записи подкастов или озвучивания роликов.
Цена: от 874 руб., купить с кэшбеком
5. Перьевая ручка
Отличный инструмент для подписи документов.
Цена: 347 руб., купить с кэшбеком
6. Формы для льда
Большой выбор необычных форм для льда.
Цена: от 116 руб., купить с кэшбеком
7. Бахилы для обуви
Пригодятся в дождливую погоду.
Цена: 642 руб., купить с кэшбеком
8. Ионизатор воздуха
Небольшой прибор способен насытить воздух ионами.
Цена: 916 руб., купить с кэшбеком
9. Сумка для гаджетов
Удобная сумка для переноски необходимой электроники.
Цена: 550 руб., купить с кэшбеком
10. Кружка LEGO
Оригинальный подарок для любителей конструктора.
Цена: 469 руб., купить с кэшбеком
11. Комплект носков
Их никогда не бывает много.
Цена: 513 руб., купить с кэшбеком
12. Беспроводные наушники
Компактные наушники с разными вариантами расцветки.
Цена: от 524 руб., купить с кэшбеком
13. Ночник
Стильный светильник для спальни или гостиной.
Цена: от 604 руб., купить с кэшбеком
14. Игровая мышь
Манипулятор с регулировкой DPI и системой грузиков.
Цена: 771 руб., купить с кэшбеком
15. Конструктор-часы
Набор для самостоятельной сборки электронных часов.
Цена: 570 руб., купить с кэшбеком
16. Инструмент для зачистки проводов
Небольшое приспособление для зачистки проводов.
Цена: 27 руб., купить с кэшбеком
17. Ловушка для насекомых
Будет отгонять мошек и комаров во время пикника на заднем дворе.
Цена: 133 руб., купить с кэшбеком
18. Оригинальный термос
Красивый термос разных расцветок на 300 мл.
Цена: 964 руб., купить с кэшбеком
19. Постеры с супергероями
Большой выбор оригинальных постеров разных размеров.
Цена: от 229 руб., купить с кэшбеком
20. Электронный микроскоп
Подключается по USB, позволяет делать снимки с большим увеличением.
Цена: от 1 286 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
И еще, если штук показалось мало, заглядывай в наш Telegram.
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