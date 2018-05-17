20 полезных товаров, которые лучше купить на AliExpress

20 полезных товаров, которые лучше купить на AliExpressНекоторые штуки, которыми мы пользуемся каждый день, выгоднее заказать в Китае , чем купить в ближайшем магазине. Выбор больше, цены приятней и кэшбэк есть.

Вот очередная подборка для вечернего шопинга.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Набор линз для iPhone

Прищепка и пять линз для получения крутых снимков на камеру смартфона.

Цена: 555 руб., купить с кэшбеком

2. Комплект громкой связи

Поможет отвечать на телефонные звонки за рулем.

Цена: 704 руб., купить с кэшбеком

3. Компактный увлажнитель

Наладит микроклимат на рабочем месте.

Цена: 514 руб., купить с кэшбеком

4. Конденсаторный микрофон

Пригодится для записи подкастов или озвучивания роликов.

Цена: от 874 руб., купить с кэшбеком

5. Перьевая ручка

Отличный инструмент для подписи документов.

Цена: 347 руб., купить с кэшбеком

6. Формы для льда

Большой выбор необычных форм для льда.

Цена: от 116 руб., купить с кэшбеком

7. Бахилы для обуви

Пригодятся в дождливую погоду.

Цена: 642 руб., купить с кэшбеком

8. Ионизатор воздуха

Небольшой прибор способен насытить воздух ионами.

Цена: 916 руб., купить с кэшбеком

9. Сумка для гаджетов

Удобная сумка для переноски необходимой электроники.

Цена: 550 руб., купить с кэшбеком

10. Кружка LEGO

Оригинальный подарок для любителей конструктора.

Цена: 469 руб., купить с кэшбеком

11. Комплект носков

Их никогда не бывает много.

Цена: 513 руб., купить с кэшбеком

12. Беспроводные наушники

Компактные наушники с разными вариантами расцветки.

Цена: от 524 руб., купить с кэшбеком

13. Ночник

Стильный светильник для спальни или гостиной.

Цена: от 604 руб., купить с кэшбеком

14. Игровая мышь

Манипулятор с регулировкой DPI и системой грузиков.

Цена: 771 руб., купить с кэшбеком

15. Конструктор-часы

Набор для самостоятельной сборки электронных часов.

Цена: 570 руб., купить с кэшбеком

16. Инструмент для зачистки проводов

Небольшое приспособление для зачистки проводов.

Цена: 27 руб., купить с кэшбеком

17. Ловушка для насекомых

Будет отгонять мошек и комаров во время пикника на заднем дворе.

Цена: 133 руб., купить с кэшбеком

18. Оригинальный термос

Красивый термос разных расцветок на 300 мл.

Цена: 964 руб., купить с кэшбеком

19. Постеры с супергероями

Большой выбор оригинальных постеров разных размеров.

Цена: от 229 руб., купить с кэшбеком

20. Электронный микроскоп

Подключается по USB, позволяет делать снимки с большим увеличением.

Цена: от 1 286 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

И еще, если штук показалось мало, заглядывай в наш Telegram.