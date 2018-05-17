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Как накажут отели, завышающие цены на номера в сотни раз перед ЧМ-2018
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Как накажут отели, завышающие цены на номера в сотни раз перед ЧМ-2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как пояснили «РГ» в надзорном ведомстве, гостиницы, формируя цены на период за месяц до начала ЧМ-2018, во время его проведения и в течение месяца после окончания первенства (с 14 мая по 15 августа) не имеют права их завышать сверх установленных правительством нормативов, которые зависят от количества звезд у объекта размещения. Если это пятизвездочная гостиница в центре столицы, то номер «люкс» с видами на Красную площадь может стоить 650 тысяч рублей в сутки, но если такую цену «заломит» двухзвездочный отель, например, в Самаре, то это уже серьезнейшее нарушение, за которое предусмотрены штрафы. Должностных лиц накажут на 50 тысяч рублей или дисквалифицируют на срок до трех лет, а компании придется заплатить двукратную сумму излишне полученной из-за завышения цены выручки. Соблюдать установленные цены должны не только непосредственные исполнители услуг, но и туроператоры.
На данный момент возбуждено около двух тысяч дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных административных штрафов превысила 8,7 миллиона рублей. В среднем гостиницы-нарушители завышают цены на 20-40 процентов, но попадаются и «рекордсмены». Так, один отель в Калининграде пытался бронировать свои номера по стоимости, превышающей обычную в 400 раз.
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