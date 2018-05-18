Попытку ввоза незадекларированной валюты в размере более 900 тыс. руб. пресекли на Шереметьевской таможне

«Сотрудники Шереметьевской таможни на „зеленом коридоре“ остановили гражданина России 1956 г. рождения, прилетевшего из Тегерана.

В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса пассажир заявил о наличии при себе наличных денежных средств. При дальнейшем пересчете предъявленной валюты было установлено, что в наличии у него имеется 25,1 тыс. долл. и 1 тыс. 650 руб.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая сумма наличных денежных средств, перемещенных через таможенную границу, составила 1 млн 551 тыс. 209 руб., незаконно перемещенных — 933 тыс. 855 руб. По окончании таможенного контроля пассажиру были возвращены под расписку 10 тыс. долл. (сумма, разрешенная к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без письменного декларирования).

«Пассажир не задекларировал по установленной законодательством форме иностранную валюту, подлежащую письменному декларированию и тем самым совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», — добавили в пресс-службе.