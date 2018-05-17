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Депутаты хотят обязать розницу принимать карты
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Депутаты хотят обязать розницу принимать карты 

Прайм 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Законопроект, обязывающий с 2020 года все розничные компании с годовой выручкой более 10 миллионов рублей принимать банковские карты, разработан в Госдуме, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат напомнил, что в настоящее время, согласно закону, все торгово-сервисные предприятия с годовой выручкой от 40 миллионов рублей должны принимать платежные карты «Мир».
"Сейчас у них порог будет снижаться, думаю, поэтапно. Мы будем вносить законопроект, касающийся интернет-платежей, поскольку мы забыли о них. Нам (в правительстве — ред.) замечания дали, что мы без указания оборота законопроект вносили и только по карте «Мир». Прописали, чтобы все платежные инструменты могли использоваться, в том числе Visa и MasterCard, для оплаты в интернете. Ну и оборот тоже будем прописывать по аналогии с розничным оборотом", — сказал Аксаков.
"Я думаю, что будем поэтапно вносить — с 1 января 2019 года будет 20 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года — будет 10 миллионов рублей", — сообщил депутат.
При этом Аксаков указал, что в новом законопроекте может быть прописана ответственность продавцов за «накручивание» цены товара или услуги при безналичной оплате. «Это нарушение прав потребителей. Мы же это в законе о защите прав потребителей прописываем. Я буду инициатором этого закона», — сказал он.
"Для примера, в Южной Корее еще с 2000 года действует норма: 20 тысяч долларов в год оборот — все должны были иметь терминал для приема карт", — отметил Аксаков.
Вместе с тем депутат посетовал, что тарифы российских банков за эквайринг в разы превышают тарифы в других странах. «Плюс с эквайрингом надо разобраться — тарифы выше в Европе. Мы сейчас закажем исследование на эту тему тарифов за эквайринг и интерчендж, плюс запросим информацию у ЦБ», — заключил он.
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