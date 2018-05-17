Ещё
Нефти пророчат рост до $100
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Total не исключил роста цен на нефть до 100 долларов за баррель 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Reuters
Гендиректор французской корпорации Total Патрик Пуянне допускает в ближайшие месяцы возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, сообщает Agence France-Presse.
Как отметил Пуянне, «на рынках существует сильный спрос, ОПЕК и Россия эффективно проводят свою политику, а вдобавок к этому появляются сообщения по поводу Ирана, которые еще сильнее поднимают цены», передает ТАСС.
>> Санкции сильнее: нефть не спасет Россию
«Я не удивлюсь, если в ближайшие месяцы баррель нефти будет стоить 100 долларов», — добавил глава Total.
Напомним, в четверг стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. До этого американский банк Morgan Stanley спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent к 2020 году до 90 долларов за баррель.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кудрин не увидел альтернатив вложению резервов России в ценные бумаги США Цена барреля нефти Brent превысила 78 долларов Выяснилось, как «пороли» казаков с митинга
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии166
Трамп решил судьбу Ким Чен Ына101
Производители техники готовятся покинуть Россию1105
Российская компания объявила о прекращении работы92
Киркоров попал в международный скандал24
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение