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Саратов планируют очистить от мусора за 145 млн рублей
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Саратов планируют очистить от мусора за 145 млн рублей 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Региональный оператор проведет торги за право вывоза твердых коммунальных отходов на территории региона в течение ближайших 7 месяцев.
Для удобства все область была разделена на 19 территорий, названных лотами. Согласно данным АО «Управление отходами», максимальная начальная стоимость контракта в Энгельсском и Ровенском районе — около 62 миллионов рублей, а на территории Саратова, самым «дорогим» мусор оказался в Ленинском районе, где стоимость вывоза ТКО будет составлять примерно 57 миллионов рублей. В свою очередь названа и общая стоимость аукциона на территории Саратова — 145 миллионов рублей.
АО «Управление отходами» отмечает, что выбор победителей аукционов будет проходить максимально открыто, а каждый шаг на аукционе, будет понижать начальную стоимость. Именно на основе этих цифр и сложится окончательная стоимость платежки за вывоз отходов для жителей области.
Кроме того, заказчик сообщает, что компании, победившие в конкурсе, будут обязаны оказывать услуги в соответствии со всеми стандартами качества, а главный критерий — максимально низкая стоимость услуг для населения. Весь мусор победители аукционов в обязательном порядке будут доставлять на захоронение или переработку, учитывая все установленные экологические требования.
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