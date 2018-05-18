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Банк ВТБ продолжает снижать ставки по автокредитам
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Банк ВТБ продолжает снижать ставки по автокредитам 

Банки.ру 1 час назад
Фото: 711.ru
Банк ВТБ улучшил условия по автокредитам с остаточным платежом. Так, оформить займ на приобретение нового автомобиля марки «ГАЗ» предлагается по ставке 15,5% годовых (ранее — 16,5% годовых).
Для новых машин марки «Lada» процентная ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, и теперь она находится в интервале от 15,1% до 15,6% годовых.
Кредит на покупку нового автомобиля Chevrolet Niva сейчас выдается по ставке от 14% до 15% годовых (ранее — 15,6% годовых).
Продуктовый виджет
Для получения ссуды заемщику необходимо предоставить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте), а также внести минимум 20% собственных средств от стоимости ТС. При оформлении займа на покупку новой машины марки Lada снизить размер процентной ставки на 2 п. п. можно за счет оформления личного страхования.
Минимальная сумма кредита варьируется от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в зависимости от выбранной программы. Максимальный срок займа может достигать трех лет. Диапазон остаточного платежа в зависимости от марки составляет от 20% до 50% от стоимости автомобиля. Условия кредитных программ действуют при оформлении полиса каско.
«Несомненно, что снижение размера ежемесячного платежа за счет выплаты в последний месяц кредитования отложенной части основного долга, является основным преимуществом данной программы. Погашение остаточного платежа осуществляется по выбору заемщика: за счет собственных средств, путем реализация автомобиля через автосалон или за счет рефинансирования оставшейся суммы кредита», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
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