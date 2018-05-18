Банк ВТБ продолжает снижать ставки по автокредитам

Банк ВТБ улучшил условия по автокредитам с остаточным платежом. Так, оформить займ на приобретение нового автомобиля марки «ГАЗ» предлагается по ставке 15,5% годовых (ранее — 16,5% годовых).

Для новых машин марки «Lada» процентная ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, и теперь она находится в интервале от 15,1% до 15,6% годовых.

Кредит на покупку нового автомобиля Chevrolet Niva сейчас выдается по ставке от 14% до 15% годовых (ранее — 15,6% годовых).

Продуктовый виджет

Для получения ссуды заемщику необходимо предоставить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте), а также внести минимум 20% собственных средств от стоимости ТС. При оформлении займа на покупку новой машины марки Lada снизить размер процентной ставки на 2 п. п. можно за счет оформления личного страхования.

Минимальная сумма кредита варьируется от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей в зависимости от выбранной программы. Максимальный срок займа может достигать трех лет. Диапазон остаточного платежа в зависимости от марки составляет от 20% до 50% от стоимости автомобиля. Условия кредитных программ действуют при оформлении полиса каско.