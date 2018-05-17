Инвесторы распродают российский госдолг

Попытка Минфина России выйти на долговой рынок после трехнедельной паузы завершилась неудачей. Минфин не смог продать бумаги на всю запланированную сумму.

Спрос на них сократился с 98 до 33 млрд рублей — в основном, из-за снижения числа зарубежных инвесторов, которые прежде с охотой брали высокодоходные российские облигации. Свою роль сыграл и рост доходности по бумагам казначейства США

Кстати, инвесторы убегают не только из российских бумаг. Отток капиталов из ЮАР Аргентины тоже побил все рекорды.

Кошмар спекулянта

Все аналитики единодушны в том, что причиной бегства капиталов с развивающихся рынков является повышение привлекательности рынка американского, говорит директор и управляющий партнер ABTrust Алексей Бачеров.

«Ключевую роль сыграл рост доходности по 10-летним облигациям казначейства США на полтора-два процента, в результате чего инвесторам российские бумаги стали неинтересны, поскольку им приходилось здесь хеджировать риски, что, естественно, снижало их доходность. И если раньше даже с учетом рисков российские бумаги приносили все-таки больший доход, чем американские, то теперь разница в доходности снизилась настолько, что вложения в российские бонды уже не перевешивают связанных с этим рисков», — объяснил он «Ридусу» природу спекулятивного капитала.

Причем это, скорее всего, не разовая флуктуация фондовых рынков, а достаточно долговременная тенденция, прогнозирует финансист.

«Интерес инвесторов повсеместно смещается от высокодоходных, то есть высокорискованных, вложений в сторону более надежных бондов. Российский ЦБ долгое время снижал процентную ставку, и собирается эту политику продолжать. Неудача Минфина с размещением бумаг показывает, что политика ЦБ подкашивает интерес иностранных инвесторов к российским облигациям. Чья возьмет в итоге — вопрос системный, потому что низкая ставка удерживает инфляцию; но в любом случае, это будет длительный процесс», — предсказывает Бачеров.

Китай нам не поможет

Иностранные инвесторы до сих пор держали около 30% российского госдолга. Отказ иностранцев от него означает, что России где-то надо найти деньги, чтобы заместить эти выпавшие доходы.

«Рассчитывать на китайцев, как это часто делают при возникновении любых экономических трудностей, здесь не приходится: у Китая сейчас собственные проблемы с американскими инвесторами, ему не до спасения российских финансов. Минфину РФ остается искать средства на внутреннем рынке», — говорит эксперт.

Эти деньги в физическом выражении внутри страны есть и даже в избытке: по оценкам, у населения на банковских вкладах и под подушками хранится около 20 трлн рублей. Это на два порядка больше, чем выставленные Минфином на продажу облигации федерального займа (всего на 30 млрд рублей).

Вопрос в том, как убедить население эти ОФЗ купить, подчеркивает Бачеров.

«Таким пробным шаром стало размещение «народных ОФЗ» — Минфин хотел посмотреть, будет ли населению интересен такой инструмент. Но тут интересно было бы подсчитать, сколько средств из депозитов сами банки уже вложили в ОФЗ. Хотя вряд ли нетто-разницы не хватит, чтобы покрыть выпавшие из-за ухода иностранных инвесторов доходы», — успокаивает он.

Не совершай опрометчивых поступков

При этом еще в начале 2018 года крупнейший в США биржевой фонд, скупающий гособлигации стран третьего мира (куда по классификации iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF относится и Россия), зафиксировал беспрецедентный в своей истории (то есть с 2012 года) наплыв клиентов.

Облигации федерального займа российского Минфина с погашением в 2030 году вошли в тройку основных приобретений фонда, наряду с госбондами Аргентины и Уганды (на Россию приходится 4,56% от портфеля фонда).

Глава ФГ Whitestone Capital Александр Просвиряков предрекал тогда, что американский фонд мог поторопиться с покупкой. Эксперт в своих прогнозах оказался абсолютно прав.