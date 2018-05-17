Инвесторы распродают российский госдолг 

Попытка Минфина России выйти на долговой рынок после трехнедельной паузы завершилась неудачей. Минфин не смог продать бумаги на всю запланированную сумму.
Спрос на них сократился с 98 до 33 млрд рублей — в основном, из-за снижения числа зарубежных инвесторов, которые прежде с охотой брали высокодоходные российские облигации. Свою роль сыграл и рост доходности по бумагам казначейства США.
Кстати, инвесторы убегают не только из российских бумаг. Отток капиталов из ЮАР и Аргентины тоже побил все рекорды.
Кошмар спекулянта
Все аналитики единодушны в том, что причиной бегства капиталов с развивающихся рынков является повышение привлекательности рынка американского, говорит директор и управляющий партнер ABTrust Алексей Бачеров.
«Ключевую роль сыграл рост доходности по 10-летним облигациям казначейства США на полтора-два процента, в результате чего инвесторам российские бумаги стали неинтересны, поскольку им приходилось здесь хеджировать риски, что, естественно, снижало их доходность. И если раньше даже с учетом рисков российские бумаги приносили все-таки больший доход, чем американские, то теперь разница в доходности снизилась настолько, что вложения в российские бонды уже не перевешивают связанных с этим рисков», — объяснил он «Ридусу» природу спекулятивного капитала.
Причем это, скорее всего, не разовая флуктуация фондовых рынков, а достаточно долговременная тенденция, прогнозирует финансист.
«Интерес инвесторов повсеместно смещается от высокодоходных, то есть высокорискованных, вложений в сторону более надежных бондов. Российский ЦБ долгое время снижал процентную ставку, и собирается эту политику продолжать. Неудача Минфина с размещением бумаг показывает, что политика ЦБ подкашивает интерес иностранных инвесторов к российским облигациям. Чья возьмет в итоге — вопрос системный, потому что низкая ставка удерживает инфляцию; но в любом случае, это будет длительный процесс», — предсказывает Бачеров.
Китай нам не поможет
Иностранные инвесторы до сих пор держали около 30% российского госдолга. Отказ иностранцев от него означает, что России где-то надо найти деньги, чтобы заместить эти выпавшие доходы.
«Рассчитывать на китайцев, как это часто делают при возникновении любых экономических трудностей, здесь не приходится: у Китая сейчас собственные проблемы с американскими инвесторами, ему не до спасения российских финансов. Минфину РФ остается искать средства на внутреннем рынке», — говорит эксперт.
Эти деньги в физическом выражении внутри страны есть и даже в избытке: по оценкам, у населения на банковских вкладах и под подушками хранится около 20 трлн рублей. Это на два порядка больше, чем выставленные Минфином на продажу облигации федерального займа (всего на 30 млрд рублей).
Вопрос в том, как убедить население эти ОФЗ купить, подчеркивает Бачеров.
«Таким пробным шаром стало размещение «народных ОФЗ» — Минфин хотел посмотреть, будет ли населению интересен такой инструмент. Но тут интересно было бы подсчитать, сколько средств из депозитов сами банки уже вложили в ОФЗ. Хотя вряд ли нетто-разницы не хватит, чтобы покрыть выпавшие из-за ухода иностранных инвесторов доходы», — успокаивает он.
Не совершай опрометчивых поступков
При этом еще в начале 2018 года крупнейший в США биржевой фонд, скупающий гособлигации стран третьего мира (куда по классификации iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF относится и Россия), зафиксировал беспрецедентный в своей истории (то есть с 2012 года) наплыв клиентов.
Облигации федерального займа российского Минфина с погашением в 2030 году вошли в тройку основных приобретений фонда, наряду с госбондами Аргентины и Уганды (на Россию приходится 4,56% от портфеля фонда).
Глава ФГ Whitestone Capital Александр Просвиряков предрекал тогда, что американский фонд мог поторопиться с покупкой. Эксперт в своих прогнозах оказался абсолютно прав.
Осенью 2017 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что все гособлигации, которые продадут иностранцы, «с удовольствием» выкупят российские банки. Судя по результатам размещения на этой неделе, особого удовольствия российские банки пока не ощутили.