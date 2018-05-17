Нефть может столкнуть доллар ниже 60 рублей

Цены на нефть, которые вот уже несколько дней упорно держатся на отметке выше 79 долларов, а в четверг смогли взять новую высоту — 80 долларов за баррель, могут скорректировать стоимость пары доллар-рубль. В среду рублю удалось отыграть часть своих потерь после восстановления на рынке нефти.

Другим фактором может стать начало налогового периода. Хотя не все аналитики считают этот фактор аргументом в пользу снижения курсов доллара и евро, считает ведущий аналитик TekeTrade Анастасия Игнатенко

Тем не менее, на ближайших торговых сессиях восстановление рубля может быть продолжено. Не исключено, что американский доллар может показать локальное снижение до 59,80–60 рублей.

С другой стороны, стоимость доллара может остановиться в районе 60,6–60,8 рублей. Тем не менее, впоследствии курс доллара может переписать отметку в 65 рублей и подняться до 67,50–68 рублей.