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Нефть может столкнуть доллар
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Нефть может столкнуть доллар ниже 60 рублей 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть, которые вот уже несколько дней упорно держатся на отметке выше 79 долларов, а в четверг смогли взять новую высоту — 80 долларов за баррель, могут скорректировать стоимость пары доллар-рубль. В среду рублю удалось отыграть часть своих потерь после восстановления на рынке нефти.
Другим фактором может стать начало налогового периода. Хотя не все аналитики считают этот фактор аргументом в пользу снижения курсов доллара и евро, считает ведущий аналитик TekeTrade Анастасия Игнатенко.
Тем не менее, на ближайших торговых сессиях восстановление рубля может быть продолжено. Не исключено, что американский доллар может показать локальное снижение до 59,80–60 рублей.
С другой стороны, стоимость доллара может остановиться в районе 60,6–60,8 рублей. Тем не менее, впоследствии курс доллара может переписать отметку в 65 рублей и подняться до 67,50–68 рублей.
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