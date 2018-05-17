Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников 

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2012-2018 годов выпуска. Зарплаты выпускников, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда.
Список лучших вузов по уровню зарплат выпускников в IT-вузах:
Московский физико-технический институт (Москва) — 150 тысяч рублей в месяц
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (Москва) — 130 тысяч рублей в месяц
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) — 120 тысяч рублей в месяц
Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — 120 тысяч рублей в месяц
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва) — 105 тысяч рублей в месяц
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирск) — 100 тысяч рублей в месяц
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (Москва) — 95 тысяч рублей в месяц
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова) (Москва) — 93 тысячи рублей в месяц
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (Москва) — 93 тысячи рублей в месяц
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань) — 91 тысяча рублей в месяц
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) — 91 тысяча рублей в месяц
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) — 90 тысяч рублей в месяц
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Москва) — 90 тысяч рублей в месяц
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) — 90 тысяч рублей в месяц
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) — 89 тысяч рублей в месяц
Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь) — 87 тысяч рублей в месяц
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет) (Нижний Новгород) — 87 тысяч рублей в месяц
Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) — 87 тысяч рублей в месяц
Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа) — 85 тысяч рублей в месяц
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) — 85 тысяч рублей в месяц