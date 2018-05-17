Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2012-2018 годов выпуска. Зарплаты выпускников, проживающих не в Москве , скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда.

Список лучших вузов по уровню зарплат выпускников в IT-вузах:

Московский физико-технический институт (Москва) — 150 тысяч рублей в месяц

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) — 120 тысяч рублей в месяц

Университет ИТМО ( Санкт-Петербург ) — 120 тысяч рублей в месяц

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет ( Новосибирск ) — 100 тысяч рублей в месяц

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (Москва) — 95 тысяч рублей в месяц

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (Москва) — 93 тысячи рублей в месяц

Казанский (Приволжский) федеральный университет ( Казань ) — 91 тысяча рублей в месяц

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ( Екатеринбург ) — 91 тысяча рублей в месяц

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) — 90 тысяч рублей в месяц

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) — 90 тысяч рублей в месяц

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) — 89 тысяч рублей в месяц

Пермский государственный национальный исследовательский университет ( Пермь ) — 87 тысяч рублей в месяц

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет) (Нижний Новгород) — 87 тысяч рублей в месяц

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) — 87 тысяч рублей в месяц

Уфимский государственный авиационный технический университет ( Уфа ) — 85 тысяч рублей в месяц

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) — 85 тысяч рублей в месяц