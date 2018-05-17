Европе украинские газопроводы больше не нужны

Видимо, и в будущем газ в Германию поступит в том числе по территории Украины . Это дорого, но федеральное правительство хочет помочь Киеву стабилизировать экономику. Кроме того, оно опасается еще одного игрока, вмешавшегося в газовый конфликт.

В конфликте вокруг снабжения Западной Европы российским газом наметилось решение. После переговоров в Москве федерального министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier, ХДС) с российским министром энергетики Александром Новаком стороны в принципе достигли договоренности относительно гарантий для Украины по транспортировке газа через ее территорию на Запад. Но основной объем российского газа для Западной Европы все-таки пойдет по газопроводам «Северного потока».

Как заявил Альтмайер после переговоров с несколькими министрами российского правительства , он настроен оптимистически относительно того, что планируемый новый газопровод «Северный поток — 2» будет построен и при этом будут учтены «справедливые интересы безопасности Украины». Российский министр энергетики Новак в свою очередь подтвердил, что в вопросе газоснабжения «будет найдено решение».

То есть, российское правительство согласилось с тем, что часть газа для Запада и впредь будет прокачиваться по наземному газопроводу на Украине. Федеральное правительство всегда настаивало на подобной гарантии для Украины, которая получает значительные суммы от трансфера газа.

Украинские газопроводы в принципе больше не нужны

Во время встречи канцлера Ангелы Меркель (ХДС) с российским президентом Владимиром Путиным , намеченной на эту пятницу в Сочи , должна быть достигнута окончательная договоренность о поставках газа, которая позволит уладить сырьевой конфликт. Почти треть потребляемого в Европейском союзе (ЕС) газа поставляется Россией , это означает, что поставки ее газа имеют решающее значение для теплоснабжения Западной Европы и обеспечения сырьем ее химической промышленности.

Трансфер газа привел к некоторой напряженности в связи с тем, что в настоящее время планируется и частично даже начато строительство газопровода «Северный поток — 2». Новые трубы будут проложены параллельно «Северному потоку — 1» по дну Балтийского моря и выйдут на поверхность в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания). Пропускная способность «Северного потока 2» составит 55 миллиардов кубических метров газа в год, что соответствует мощности уже имеющегося газопровода.

Даже существующие ныне подводные газопроводы загружены не полностью. А когда газопроводы «Северного потока» начнут качать газ в ЕС на полную мощность, наземные трубопроводы на Украине станут в принципе ненужными. Киев зарабатывает на трансфере газа около двух миллиардов долларов в год.

«Северный поток — 2» — более выгодная альтернатива

Федеральное правительство хочет способствовать стабилизации украинской экономики. Поэтому страна должна и в будущем иметь возможность располагать постоянными доходами от трансфера газа. Чем большие доходы будет получать Украина и чем успешнее будет развиваться ее экономика, тем менее восприимчивой страна станет к враждебным действиям России — таков расчет Берлина.

Принципиально федеральное правительство поддерживает реализацию «Северного потока — 2», потому что транспортировать газ по этому пути будет выгоднее, чем через Украину. Газодобыча в России постепенно перемещается на Север в виду того, что месторождения в Восточной Сибири все больше истощаются. Путь через Балтийское море в Германию в среднем на 1000 километров короче, если сравнивать его с газопроводами на Украине.

Соответственно дешевле и газ, прокаченный через «Северный поток». Поэтому, если Берлин решил, несмотря ни на что, настаивать на транспортировке газа через довольно изношенные украинские газопроводы и ради этого готов идти на риск возможных осложнений с Москвой, то это решение однозначно политически мотивировано.

Из-за поддержки Россией сепаратистов на восточноукраинском Донбассе и после аннексии Крыма политики хотят поставить заслон экспансионистским устремлениям Москвы. При этом они исходят из принципа: чем больше государственные доходы стран Восточной Европы, чем выше их экономический рост и соответственно уровень жизни, тем больше будет и сила их сопротивления России.

То, что Берлин так заботится об Украине, имеет еще одну причину, и она имеет отношение к Дональду Трампу . Он резко критиковал проект «Северный поток». Американскому президенту тесное сотрудничество ЕС и России как бельмо в глазу. Но это вообще, а если в частности, то американцы охотно бы продавали больше своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Пока из-за высокой цены СПГ не конкурентоспособен. Но чем мощнее и лучше будут российские трубопроводы, тем более дешевым станет газ из Сибири, и тогда у сжиженного газа из Америки вообще не будет никаких шансов.

Американцы получают свой СПГ из природного газа, полученного методом гидроразрыва, они сидят на огромных запасах, ведь сжижение и транспортировка газа через океан делает его весьма дорогим. Поэтому на американцев давит необходимость найти возможности для продажи своего сжиженного газа за пределами США

По этой причине Трамп и борется с «Северным потоком — 2», где только может. Кроме того, США рассматривают себя как защитника Украины и поддерживают киевское правительство любыми средствами.

«Если мы сейчас полностью сделаем ставку на Северный поток — 2 и отключим Украину, то велика опасность, что американцы объявят бойкот проекту и обложат его финансирование санкциями», — говорят в кругах немецкого правительства.

А на такой риск там идти не хотят.

Альтмайер полетел домой через Украину

Еще не ясно, как гарантии Украине по поставкам газа будут выглядеть конкретно. То есть еще предстоит договориться о том, сколько газа будет идти через Украину, чего может за это требовать Киев и как долго будут действовать соответствующие договоры. В настоящее время газопроводная система страны имеет мощность в 100 миллиардов кубометров газа в год. Но Киев должен настроиться на то, что в будущем для транспортировки российского газа будет задействована лишь часть этой мощности.