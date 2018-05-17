Почему может начаться новый финансовый кризис

Почему летом может начаться новый финансовый кризис?

Мировая финансовая система стоит на пороге нового кризиса. Ситуация на рынках и в экономике ухудшается. Эксперты гадают, что станет спусковым крючком.

Отчасти вина за все проблемы лежит на руководстве крупнейших ЦБ мира, которое на протяжении десятилетия активно печатало деньги, направлявшиеся на раздувание все новых "пузырей".

И хотя на протяжении всех этих лет всегда было множество экспертов, предрекавших крах, в этом году проблемы действительно могут оказаться серьезными.

Напряжение на рынках возникло по мере повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы. Доходности начали расти, при этом еще больше усугубил ситуацию Дональд Трамп, раздувший госрасходы до небывалых размеров.

Долговой рынок США — крупнейший и самый ликвидный рынок в мире, и именно поэтому он представляет наибольшую угрозу для всей системы. В феврале, когда волатильность взлетела, а индексы рухнули, мы, по сути, стали свидетелями того, что может произойти в любой момент. Тогда, правда, последствий удалось избежать, и сейчас ситуация стабилизировалась, однако это вовсе не означает, что проблемы остались позади.

Фактически все инвесторы сейчас наблюдают за тем, как доходности по казначейским облигациям США поднимаются все выше и выше. Очередной максимум по десятилетним бумагам был зафиксирован сегодня.

Управляющие активами гадают, в какой момент на фондовых площадках начнется обвал, то есть когда начнется массовый переток средств из акций в облигации.

Ранее "Вести. Экономики" уже писали, что доходность по трехмесячным казначейским векселям США превысила дивидендную доходность индекса S&P 500.

Это произошло впервые с февраля 2008 г. Таким образом, инвестор может фактически без риска разместить деньги под 1,9%. Отметим, что трехмесячные бумаги американского правительства используются для хранения средств на короткий срок, то есть, по сути, это кэш.

Кроме того, стоит отметить, что доходность по двухлетним трежерис сейчас составляет почти 2,6%, то есть инвестор может вложить средства в фактически безрисковый актив и два года спокойно получать купон. Это гораздо более выгодное вложение, чем покупка акций.

Напряжение на рынках нарастает буквально каждый день. Судя по всему, американские власти пытаются как-то вернуть инвесторов в облигации, чтобы снизить доходность. На этом фоне очень органично вписывается история с итальянским госдолгом, которую так активно подхватили в последние дни крупнейшие мировые СМИ.

Но пока удается лишь добиться укрепления доллара.

Некоторые авторитетные эксперты полагают, что настоящий финансовый кризис может начаться уже летом. Сейчас крупные финансовые игроки еще хотят получить дивиденды, да и в целом рынок может какое-то время по инерции сохранять позитивную динамику.

Вместе с тем, чем выше будет подниматься доходность по трежерис, тем больше будет вероятность обвала, причем обвал этот, скорее всего, будет очень быстрым.

Кроме того, ситуация осложняется геополитической напряженностью. Это касается и Ближнего Востока, где количество участников постоянно возрастает, также не стоит забывать про историю с Северной Кореей, которая еще не закончилась, а также последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном. Евросоюз накануне недвусмысленно заявил о желании отстаивать свои интересы и о потере доверия к США.

Еще один важный момент — замедление мировой экономики. Вопреки прогнозам синхронного ускорения роста мирового ВВП не происходит, скорее наоборот. Накануне, например, Япония сообщила о падении ВВП на 0,6%.

Но самое главное — это Китай. Власти перешли к сдуванию кредитного "пузыря", и это не могло не сказаться на динамике ВВП.

Добавим, что Федрезерв не только повышает ставки, но и изымает ликвидность, сокращая объем активов на своем балансе. Более того, объем изъятия постепенно увеличивается.

Другие крупные ЦБ по-прежнему заявляют о желании начать сворачивать свои стимулы, что также неудивительно, ведь в случае нового кризиса им просто нечем будет помочь экономике.