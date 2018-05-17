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Прожиточный минимум в Воронежской области с начала года года вырос на 2,9%
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Прожиточный минимум в Воронежской области с начала года года вырос на 2,9% 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 17 мая — РИА Новости. Величина прожиточного минимума в Воронежской области в первом квартале 2018 года выросла на 235 рублей и составила 8269 рублей, сообщает в четверг правительство региона.
Прожиточный минимум в четвертом квартале прошлого года в Воронежской области равнялся 8034 рублям.
"В соответствии с постановлением правительства Воронежской области… величина прожиточного минимума составила в расчете на душу населения — 8269 рублей", — говорится в сообщении.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 8940 рублям (в предыдущем квартале — 8700 рублей), для пенсионеров — 6913 рублей (6751 рубль). Для детей прожиточный минимум установлен в размере 8192 рубля (был 7846 рублей).
Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.
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