Лимит по кредитным картам упал до минимума за 2 года 

Москва, 17 мая — «Вести. Экономика». Средний размер лимита по кредитным картам в I квартале составил 46,1 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель за последние 2 года.
По сравнению с I кварталом 2017 г. средний размер лимита по кредитным картам снизился на 11,4% (или на 6,0 тыс. руб.), а с аналогичным периодом 2016 г. — на 17,3% (или на 9,7 тыс. руб.).
В I квартале 2018 г. самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (91,8 тыс. руб.), Чукотском АО (77,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (70,1 тыс. руб.), Камчатском крае (63,5 тыс. руб.), Сахалинской области (63,2 тыс. руб.) и Московской области (63,0 тыс. руб.).
В свою очередь самый низкий уровень среднего размера лимита по картам — в Республике Алтай (27,3 тыс. руб.), Астраханской (29,9 тыс. руб.) и Ивановской (30,1 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (32,0 тыс. руб.), Республике Марий Эл (32,6 тыс. руб.) и Оренбургской области (32,7 тыс. руб.).
При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера лимита в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. была зафиксирована в Республике Калмыкия (-37,6%), Ивановской области (-32,3%), Республике Марий Эл (-29,7%), Тульской (-28,9%), Астраханской (-26,9%), и Тверской (-26,9%) областях. Вместе с тем, в ряде субъектов федерации данный показатель за год вырос, в т.ч. в Камчатском крае (+12,0%), Сахалинской области (+11,4%), Еврейской АО (+11,0%), Приморском крае (+10,8%), Республике Саха (Якутия) (+9,5%) и ряде др. регионов.
В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам с начала года снизился на 11,3% и 11,1% соответственно.
"Средние размеры лимитов снижаются уже более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт", — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.