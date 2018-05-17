Лимит по кредитным картам упал до минимума за 2 года

Москва , 17 мая — «Вести. Экономика». Средний размер лимита по кредитным картам в I квартале составил 46,1 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель за последние 2 года.

По сравнению с I кварталом 2017 г. средний размер лимита по кредитным картам снизился на 11,4% (или на 6,0 тыс. руб.), а с аналогичным периодом 2016 г. — на 17,3% (или на 9,7 тыс. руб.).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам с начала года снизился на 11,3% и 11,1% соответственно.