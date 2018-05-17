Десятки региональных депутатов оказались за чертой бедности 

Согласно декларациям о доходах региональных депутатов, наиболее высокий средний доход в минувшем году зарегистрирован у депутатов заксобрания Камчатского края — 121,3 миллиона рублей. На втором месте расположился парламент Магаданской области. Там средний доход депутатов составил 85,8 миллиона рублей. В Челябинской области средний доход парламентариев — 75,5 миллиона рублей, в Курганской — 60,4 миллиона рублей. Пятое место по уровню среднего дохода в 2017 году занимает Еврейская автономная область с 59,6 миллионами рублей, пишет РБК.
Наиболее низкие доходы зарегистрированы у депутатов заксобрания Тывы (1,8 млн руб.), Республики Алтай (1,6 млн руб.), Карачаево-Черкесии (1,6 млн руб.), Калмыкии (1,3 млн руб.) и Ингушетии (1 млн руб.). При этом 14 региональных парламентариев в минувшем году зарегистрировали нулевые доходы. В общей сложности 68 членов региональных заксобраний в прошедшем году жили за чертой бедности. Это означает, что их доход за год был меньше годового прожиточного минимума, установленного в регионе.