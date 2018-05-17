Главный прокурор Красноярского края заработал за год почти 4 млн рублей 

Прокуроры Красноярского края и члены их семей отчитались о доходах за 2017 год. Согласно декларациям, которые опубликованы на сайте ведомства, главный прокурор края Михаил Савчин заработал в прошлом году 3,86 млн рублей, а его супруга — 1,3 млн рублей. Кроме того, в собственности пары есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а также две квартиры. По сравнению с заработком в 2016 году (3,73 млн руб.) доход стал выше более, чем на 100 тыс. рублей.
Доходы первого заместителя прокурора края Александра Блошкина и зампрокурора Олега Нраковского составили по 3,2 млн рублей. Еще у одного заместителя прокурора Сергея Белогурова — 5,5 млн рублей.
Отчитались о своих доходах также краевые судьи, члены регионального правительства и депутаты Законодательного собрания. Главный судья края Николай Фуга заработал в 2017 году 6,48 млн рублей (в 2016 — 5,9 млн). В правительстве края самым богатым стал врио губернатора Александр Усс с годовым доходом 221,6 млн рублей (большая часть — наследство). В краевом парламенте лидирует депутат от партии «Единая Россия» Артур Мкртчян (бывший директор Канского торгового центра и строительной компании), заработавший за год более 60 млн рублей.