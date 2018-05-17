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Тач Банк снизил ставку по «Прогрессивному» вкладу в рублях
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Тач Банк снизил ставку по «Прогрессивному» вкладу в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Тач Банк понизил ставку в рублях по вкладу «Прогрессивный»на 0,5 процентного пункта до 5% годовых.
Минимальная и максимальная суммы вклада не ограничены. Срок — 30 дней. Возможны дополнительные взносы и расходные операции.
Продуктовый виджет
Проценты выплачиваются ежедневно или капитализируются. При пролонгации договора, если вкладчик в течение предыдущих 30 календарных дней не совершал операций по выводу средств со счета, то с 31-го дня по вкладу устанавливается новая ставка, увеличенная на 0,5 процентного пункта, если не выводил средства со счета в течение 90 календарных дней, то с 91-го ставка будет увеличена на 1 процентный пункт.
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