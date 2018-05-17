За год средний лимит по кредитным картам упал на 11% 

В I квартале текущего года средний размер лимита по кредитным картам в РФ составил 46,1 тыс. рублей. Данный показатель стал самым низким квартальным показателем за два года.
Например, по сравнению с I кварталом прошлого года средний размер лимита снизился на 11,4% (6 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года — на 17,3% (9,7 тыс. рублей). Такие цифры представило Национальное бюро кредитных историй.
Самый большой средний размер лимита по кредитным картам отмечен в Москве (91,8 тыс.), Чукотском АО (77 тыс.), Санкт-Петербурге (70,1 тыс.), Камчатском крае (63,5 тыс.), Сахалинской области (63,2 тыс.) и Московской области (63 тыс. рублей).
Наиболее низкий уровень среднего размера лимита по картам наблюдается в Республике Алтай (27,3 тыс.), Астраханской (29,9 тыс.) и Ивановской (30,1 тыс.) областях, Алтайском крае (32 тыс.), Республике Марий Эл (32,6 тыс.) и Оренбургской области (32,7 тыс. рублей).
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, средние размеры лимитов снижаются уже более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт. При этом наблюдается неоднородная картина: в ряде субъектов федерации лимиты, напротив, увеличиваются.