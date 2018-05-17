Вслед за МРОТом потянулись и пособия

После майского повышения МРОТ вырастут и выплаты по больничным, в том числе и за отпуск по беременности и родам. Однако рост страховых пособий коснется только тех, у кого за прошлые два года легального трудового дохода не было вообще или он был очень низким. МРОТ используется для расчета выплат только в этих случаях.

Специалисты ФСС сообщают, что по больничному за месяц при стопроцентном страховом стаже можно будет получить 11 377 руб. Декретное пособие за 140 дней вырастет до 51 тыс. руб., при сложных родах — до 57 тыс. руб., а при многоплодной беременности выплаты увеличатся до 71 тыс. руб. «Минималка», выплачиваемая во время отпуска по уходу за ребенком, подрастет больше, чем на тысячу руб., составляя почти 4,5 тыс. руб.

Однако увеличенные выплаты затронут только тех, кто пойдет в декрет после 01.05.2018. Если же выплаты рассчитывали из старого МРОТа, то его увеличение никак не повлияет на размер пособий, кроме случая, когда страховой стаж гражданина составил меньше 6 месяцев.