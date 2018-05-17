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Доход главы Карелии в 2017 году снизился на 127 тыс. рублей
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Доход главы Карелии в 2017 году снизился на 127 тыс. рублей 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 17 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2017 году заработал 7,68 млн рублей, что на 127,492 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году. Это следует из данных декларации о доходах, размещенной на сайте регионального правительства.
Декларированный доход Парфенчикова за 2017 год составил 7 млн 680 тыс. 754 рубля 37 копеек, в том числе полученный от сдачи квартиры в аренду доход равен 3 млн 54 тыс. 900 рублей. В 2016 году руководитель региона заработал 7 млн 808 тыс. 246 рублей 41 копейку, из них от аренды квартиры — 4,2 млн рублей.
В его собственности, как и годом ранее, числятся земельный участок (700 кв. м), дачный дом (50 кв. м), квартира (159,3 кв. м). Также в пользовании Парфенчикова находится помещение площадью 30,3 кв. м. В списке имущества главы Карелии появилось новое приобретение — квартира площадью 102,9 кв. м.
Вся недвижимость располагается в России.
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