Доход главы Карелии в 2017 году снизился на 127 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК , 17 мая. / ТАСС /. Глава Карелии Артур Парфенчиков в 2017 году заработал 7,68 млн рублей, что на 127,492 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году. Это следует из данных декларации о доходах, размещенной на сайте регионального правительства.

Декларированный доход Парфенчикова за 2017 год составил 7 млн 680 тыс. 754 рубля 37 копеек, в том числе полученный от сдачи квартиры в аренду доход равен 3 млн 54 тыс. 900 рублей. В 2016 году руководитель региона заработал 7 млн 808 тыс. 246 рублей 41 копейку, из них от аренды квартиры — 4,2 млн рублей.

В его собственности, как и годом ранее, числятся земельный участок (700 кв. м), дачный дом (50 кв. м), квартира (159,3 кв. м). Также в пользовании Парфенчикова находится помещение площадью 30,3 кв. м. В списке имущества главы Карелии появилось новое приобретение — квартира площадью 102,9 кв. м.