Средняя зарплата в Красноярском крае — самая высокая в Сибири

Среднемесячная начисленная заработная плата в Красноярском крае по итогам первого квартала 2018 года составила 41 172 рубля. Это самый высокий показатель в СФО, сообщает Новосибирскстат. При этом, если бы регионы в этом плане соревновались между собой, можно было бы сказать, что Красноярский край лидирует с большим отрывом. Так, разница по этому показателю с регионом с самой низкой зарплатой, Республикой Алтай , составяет 14 тыс. рублей, а со средней зарплатой по СФО — 7 тыс. Второе место в Сибири по размеру средней зарплаты занимает Томская область (38 424 рубля), третье — Иркутская область (38 235 рубля)

По сравнению с 2017 годом размер средней зарплаты в Красноярском крае увеличился на 250 рублей.

Если говорить об отдельных сферах, с начала года в крае выросли зарплаты в добывающей, финансовой, коммунальной отраслях. Снизились начисления в сфере обрабатывающих производств. Зарплаты у госслужащих и в строительстве не изменились по сравнению с концом прошлого года.