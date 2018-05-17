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Средняя зарплата в Красноярском крае — самая высокая в Сибири
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Средняя зарплата в Красноярском крае — самая высокая в Сибири 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Среднемесячная начисленная заработная плата в Красноярском крае по итогам первого квартала 2018 года составила 41 172 рубля. Это самый высокий показатель в СФО, сообщает Новосибирскстат. При этом, если бы регионы в этом плане соревновались между собой, можно было бы сказать, что Красноярский край лидирует с большим отрывом. Так, разница по этому показателю с регионом с самой низкой зарплатой, Республикой Алтай, составяет 14 тыс. рублей, а со средней зарплатой по СФО — 7 тыс. Второе место в Сибири по размеру средней зарплаты занимает Томская область (38 424 рубля), третье — Иркутская область (38 235 рубля)
По сравнению с 2017 годом размер средней зарплаты в Красноярском крае увеличился на 250 рублей.
Если говорить об отдельных сферах, с начала года в крае выросли зарплаты в добывающей, финансовой, коммунальной отраслях. Снизились начисления в сфере обрабатывающих производств. Зарплаты у госслужащих и в строительстве не изменились по сравнению с концом прошлого года.
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