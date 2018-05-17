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400 тыс. руб. в месяц. ТОП-8 самых дорогих загородных домов для аренды в Екатеринбурге
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400 тыс. руб. в месяц. ТОП-8 самых дорогих загородных домов для аренды в Екатеринбурге 

Деловой Квартал 1 час назад
Аналитики составили рейтинг самых дорогих загородных домов для долгосрочной аренды в окрестностях Екатеринбурга и в черте города — объект-лидер имеет собственный песчаный пляж и пирс для рыбалки. Самый дорогой загородный дом, который сейчас выставлен для долгосрочной аренды на сайте N1.RU, находится в Сысерти и имеет собственный песчаный пляж и пирс для рыбалки. Цена этого объекта — 400 тыс. руб. в месяц. Как указано в тексте объявления, минимальный срок аренды особняка составляет шесть месяцев. Также в топе самых дорогих загородных домов два особняка на берегу озера Таватуй за 150 тыс. руб. в месяц. А самый дешевый дом для аренды на лето можно снять за 5 тыс. руб. в месяц. В частности, такая дача с баней и теплицей сдается сейчас в Богдановиче. В среднем, чтобы арендовать дачу в Екатеринбурге и окрестностях понадобится 14,5 тыс. рублей в месяц, констатируют аналитики.
ТОП-8 самых дорогих загородных домов для аренды в Екатеринбурге и окрестностях, май 2018 г.
1. Коттедж в Сысерти.
400 тыс. руб. в месяц
2. Коттедж в поселке Таватуй
150 тыс. руб. в месяц
3. Коттедж в поселке Таватуй
150 тыс. руб. в месяц
4. Коттедж в Верхней Пышме
120 тыс. руб. в месяц
5. Коттедж в Старопышминске
100 тыс. руб. в месяц
6. Коттедж в Верхней Сысерти
100 тыс. руб. в месяц
7. Коттедж в Екатеринбурге
100 тыс. руб. в месяц
8. Коттедж в Курганово
90 тыс. руб. в месяц
Дачи и загородные дома в аренду — это штучный товар на рынке. Чаще всего это объекты, которые владельцы продают, но пока покупатель не нашелся, готовы сдать их в аренду, — поясняет руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая. — Больше всего сейчас востребованы обычные, но ухоженные дачи за 15-20 тыс. руб. в месяц, но таких предложений не так много.
Ранее DK.RU также публиковал рейтинг самых дорогих частных домов в окрестностях Екатеринбурга и топ-10 самых дорогих квартир на вторичном рынке города — в него вошли лоты, стоимость которых варьируется от 45 млн до 99,5 млн руб.
Фото: ekaterinburg. n1.ru
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