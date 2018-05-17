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Авиабилеты в Екатеринбург на даты игр ЧМ-2018 подорожали в несколько раз
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Авиабилеты в Екатеринбург на даты игр ЧМ-2018 подорожали в несколько раз 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Екатеринбург занял четвертое место в топ-5 направлений, на которые в дни проведения Чемпионата мира по футболу в России наиболее выросли цены на авиабилеты. Об этом сообщает Общероссийское объединение пассажиров (ООП).
Как ранее писал «ФедералПресс», в Москве резко увеличилась стоимость проживания в отелях, хостелах, а также квартирах на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в России. Известно, что в основном цены увеличиваются в частном секторе. Как правило, их взвинчивают владельцы квартир и хостелов. В этой категории жилья цена выросла почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Теперь настало время подорожания авиабилетов, пишет RT. Эксперты Общероссийского объединения пассажиров, исследовав предложения всех авиакомпаний на полеты из Москвы и обратно в экономклассе и без багажа выяснили, что цены стали значительно выше тех, что зафиксированы в августе. За дату вылета в исследовании был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета — следующие сутки после игры.
Отмечается, что средняя цена на билеты в Саранск выросла на 553,9% и составила 37 тысяч 912 рублей. В Волгоград билеты подорожали на 514% и стоят теперь около 38 тысяч 686 рублей. В Казань не улететь дешевле чем за 30 тысяч 413 рублей, что составляет плюс 479,5% к обычной стоимости. А чтобы попасть на матчи в Екатеринбург, придется раскошелиться на 27 тысяч 212 рублей, то есть +358% к обычной стоимости авиаперелета.
Отмечается, что минимальными наценками могут похвастаться только Сочи, Калининград и Санкт-Петербург.
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