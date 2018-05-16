Ещё
Экспертов удивило, за сколько можно снять квартиру во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспертов удивило, за сколько можно снять квартиру во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Аналитики компании ЦИАН проанализировали рынок арендного жилья по состоянию на начало мая и сделали вывод, что в большинстве крупных городов России ставки растут. Однако Владивосток стал исключением, что немало удивило экспертов, сообщает PRIMPRESS.
По данным аналитиков, по состоянию на начало мая 2018 года, в городах с численностью населения от 500 тысяч человек средняя ставка аренды составила 28,8 тыс. руб. /мес.
В 25 городах из 34 ставки аренды растут. Сильнее всего аренда подорожала в Астрахани (+8,0%), Ростове-на-Дону (+7,8%) и Новосибирске (+6,7%).
Однако в 9 городах зафиксировано снижение ставок. Наиболее заметное оно в Воронеже (-9,4%), Владивостоке (-9,4%) и Самаре (-10,2%).
Кроме того, в исследовании отмечается, что средние ставки аренды в Хабаровске (25,1 тыс. руб.) на 60% выше, чем в его вечном «сопернике» — Владивостоке. Это связано с тем, что в столице Приморского края заметную долю арендного рынка занимают малогабаритные однушки (так называемые «гостинки»), практически отсутствующие в городе на берегах Амура.
Ранее сообщалось, что квартира во Владивостоке попала в список самых дорогих в России. Речь идет о ЖК «Маринист», где расположена квартира стоимостью 38,42 млн рублей и площадью 165,6 квадратных метра. Срок ввода в эксплуатацию: 3-й квартал 2019 года.
Primpress: последние новости
Владивостокские депутаты отчитались за прошлогодние доходы «Саммит Моторс» предоставит администрации Приморского края 10 автомобилей за 15 млн рублей Директора департаментов Приморья отчитались за свои прошлогодние доходы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля317
Санкции сильнее: нефть не спасет Россию246
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост260
«Не заставим себя ждать с ответом»83
«Феерический провал»: оружие США попало в руки террористов35
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение