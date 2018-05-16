Экспертов удивило, за сколько можно снять квартиру во Владивостоке

Аналитики компании ЦИАН проанализировали рынок арендного жилья по состоянию на начало мая и сделали вывод, что в большинстве крупных городов России ставки растут. Однако Владивосток стал исключением, что немало удивило экспертов, сообщает PRIMPRESS.

По данным аналитиков, по состоянию на начало мая 2018 года, в городах с численностью населения от 500 тысяч человек средняя ставка аренды составила 28,8 тыс. руб. /мес.

В 25 городах из 34 ставки аренды растут. Сильнее всего аренда подорожала в Астрахани (+8,0%), Ростове-на-Дону (+7,8%) и Новосибирске (+6,7%).

Однако в 9 городах зафиксировано снижение ставок. Наиболее заметное оно в Воронеже (-9,4%), Владивостоке (-9,4%) и Самаре (-10,2%).

Кроме того, в исследовании отмечается, что средние ставки аренды в Хабаровске (25,1 тыс. руб.) на 60% выше, чем в его вечном «сопернике» — Владивостоке. Это связано с тем, что в столице Приморского края заметную долю арендного рынка занимают малогабаритные однушки (так называемые «гостинки»), практически отсутствующие в городе на берегах Амура.

Ранее сообщалось, что квартира во Владивостоке попала в список самых дорогих в России. Речь идет о ЖК «Маринист», где расположена квартира стоимостью 38,42 млн рублей и площадью 165,6 квадратных метра. Срок ввода в эксплуатацию: 3-й квартал 2019 года.