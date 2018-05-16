Украина одарила ЕС бюджетом на туалетную бумагу 

Сенатор Алексей Пушков поиздевался в своем Twitterнад финансами, которые Киев выделил для бюджета Совета Европы. Политик посетовал, что Украина не сможет заменить Россию в ПАСЕ.
По его словам, 400 тысяч долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, его не спасут. Эта сумма не сможет компенсировать потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции.
«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — подытожил Пушков.