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Украина одарила ЕС бюджетом на туалетную бумагу
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Украина одарила ЕС бюджетом на туалетную бумагу 

News.ru 49 минут назад
Сенатор Алексей Пушков поиздевался в своем Twitterнад финансами, которые Киев выделил для бюджета Совета Европы. Политик посетовал, что Украина не сможет заменить Россию в ПАСЕ.
По его словам, 400 тысяч долларов, которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, его не спасут. Эта сумма не сможет компенсировать потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции.
«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — подытожил Пушков.
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