Рост стоимости квартир зафиксирован в РФ впервые за несколько лет

Москве при этом цены на вторичное жилье по-прежнему не растут. «В столице продолжается строительный бум и новостройки составляют „вторичке“ серьезную конкуренцию. Вторичные квартиры могут стоить дороже, если имеют удачное расположение — в престижном районе или рядом с метро, например», — поясняет Павел Луценко. Рост останавливает и массовое предложение от застройщиков квартир с отделкой. Раньше вторичное жилье покупали те, кто не готов был делать ремонт, теперь же и они выбирают новостройки.

Количество ипотечных сделок на покупку вторичного жилья по стране уже превысило число таких сделок на первичном рынке

"Главным стимулом оживления вторичного рынка стало снижение ипотечных ставок, которые теперь оказались сопоставимы с процентами по кредитам на первичном рынке", — говорит Мария Литинецкая , управляющий партнер компании «Метриум». По итогам I квартала 2018 года средневзвешенная ставка на приобретение квартир на вторичном рынке составила 9,77 процента, на первичном — 9,54 процента.

Количество ипотечных сделок на покупку «вторички» уже превысило число таких сделок на первичном рынке. Всего за первый квартал, по данным ЦБ, было выдано 299 тысячи ипотечных кредитов, 221 тысяча на вторичное жилье, а на первичное 78 тысяч, что почти в три раза меньше. В денежном выражении разница больше, чем в два раза. На покупку вторичного жилья было выдано ипотечных кредитов на сумму 404 миллиона рублей, а первичного — 177 миллионов рублей.

В прошлом году за то же время было выдано 178 тысяч ипотечных кредитов. Из них на вторичный рынок пришлось 123 тысячи, а на первичный 55 тысяч. «Показатели ипотечного кредитования вторичного рынка с начала 2018 года оказались успешнее, чем в прошлом году — рост составил 79,5 процента по количеству ипотечных кредитов и 93 процента по объему выданных кредитов», — говорит Мария Литинецкая.

В апреле интерес к недвижимости подогрели скачки курса валют. «Ажиотаж, конечно, был несравним с тем, что происходило на рынке в конце 2014 года», — отмечает Литинецкая. Однако количество звонков, просмотров квартир, внесенных авансов и заключенных сделок сильно возросло. Реакция владельцев квартир не заставила себя ждать. «Многие продавцы отказались от предоставления скидок», — констатирует Литинецкая. Это коснулось отмены дисконтов по уже достигнутым договоренностям или отказ торговаться с новыми клиентами.